Ženu, ktorá skočila z mosta do Dunaja, sa podarilo zachrániť

Na snímke z dronu pohľad na Starý most a Staré mesto - centrum mesta Bratislava. Foto: TASR - Michal Svitok

Po poskytnutí pomoci si ju prevzali záchranári a previezli ju do jednej z bratislavských nemocníc.

Autor TASR
Bratislava 31. januára (TASR) - V sobotu ráno skočila 26-ročná žena z bratislavského Starého mosta do Dunaja. Policajtom sa ju podarilo vytiahnuť, bola pri vedomí a komunikovala. Po poskytnutí pomoci si ju prevzali záchranári a previezli ju do jednej z bratislavských nemocníc. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Dnes krátko po 7.00 h sme prijali na bezplatnom telefónnom čísle 158 oznámenie o tom, že zo Starého mosta do rieky Dunaj skočila žena. Žena sa nachádzala v toku rieky, pričom ju prúd niesol smerom k mostu Apollo,“ priblížila polícia s tým, že na úrovni nákupného centra na Pribinovej ulici sa ju policajtom podarilo z vody vytiahnuť.
