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Ženu na vrchole Kriváňa zasiahol blesk, nasledoval pád

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Na snímke Kriváň. Foto: TASR/Adriána Antošková

Prvú pomoc jej na mieste poskytli kamarátky, ktoré s ňou boli na túre.

Autor TASR
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Vysoké Tatry 22. júna (TASR) - Ženu na vrchole Kriváňa vo Vysokých Tatrách trafil blesk, pri následnom páde utrpela ďalšie zranenia. Na svojej webovej stránke o tom informuje Horská záchranná služba (HZS).

Horskí záchranári prijali žiadosť o pomoc pre 48-ročnú Slovenku v nedeľu (21. 6.) na poludnie. Nachádzala sa na vrchole Kriváňa, kde ju trafil blesk. „Následným pádom si spôsobila tržné poranenia v oblasti hlavy, krvácala z uší a sťažovala sa aj na bolesť horných a dolných končatín, na ktorých utrpela popáleniny,“ uvádzajú horskí záchranári.

Prvú pomoc jej na mieste poskytli kamarátky, ktoré s ňou boli na túre. Ošetrili a zateplili ju.

Podľa HZS v danej oblasti naďalej pretrvávala intenzívna búrková činnosť. Nakoľko pre nepriaznivé poveternostné podmienky nebolo možné nasadenie leteckej techniky, k pacientke smerovali pozemne horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry.

„Po zlepšení zdravotného stavu zranenej ženy sa skupina turistiek rozhodla v sprievode náhodného turistu započať pomalý zostup z vrcholu smerom k Jamskému plesu,“ spresnili horskí záchranári s tým, že ženu po dosiahnutí vyšetrili, ošetrili a následne ju transportovali k Štrbskému plesu, kde si ju do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci.

HZS dôrazne odporúča sledovať pri plánovaní túry predpoveď počasia, ako aj jeho vývoj počas samotnej túry.

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