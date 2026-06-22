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Ženu na vrchole Kriváňa zasiahol blesk, nasledoval pád
Prvú pomoc jej na mieste poskytli kamarátky, ktoré s ňou boli na túre.
Autor TASR
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Vysoké Tatry 22. júna (TASR) - Ženu na vrchole Kriváňa vo Vysokých Tatrách trafil blesk, pri následnom páde utrpela ďalšie zranenia. Na svojej webovej stránke o tom informuje Horská záchranná služba (HZS).
Horskí záchranári prijali žiadosť o pomoc pre 48-ročnú Slovenku v nedeľu (21. 6.) na poludnie. Nachádzala sa na vrchole Kriváňa, kde ju trafil blesk. „Následným pádom si spôsobila tržné poranenia v oblasti hlavy, krvácala z uší a sťažovala sa aj na bolesť horných a dolných končatín, na ktorých utrpela popáleniny,“ uvádzajú horskí záchranári.
Prvú pomoc jej na mieste poskytli kamarátky, ktoré s ňou boli na túre. Ošetrili a zateplili ju.
Podľa HZS v danej oblasti naďalej pretrvávala intenzívna búrková činnosť. Nakoľko pre nepriaznivé poveternostné podmienky nebolo možné nasadenie leteckej techniky, k pacientke smerovali pozemne horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry.
„Po zlepšení zdravotného stavu zranenej ženy sa skupina turistiek rozhodla v sprievode náhodného turistu započať pomalý zostup z vrcholu smerom k Jamskému plesu,“ spresnili horskí záchranári s tým, že ženu po dosiahnutí vyšetrili, ošetrili a následne ju transportovali k Štrbskému plesu, kde si ju do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci.
HZS dôrazne odporúča sledovať pri plánovaní túry predpoveď počasia, ako aj jeho vývoj počas samotnej túry.
Horskí záchranári prijali žiadosť o pomoc pre 48-ročnú Slovenku v nedeľu (21. 6.) na poludnie. Nachádzala sa na vrchole Kriváňa, kde ju trafil blesk. „Následným pádom si spôsobila tržné poranenia v oblasti hlavy, krvácala z uší a sťažovala sa aj na bolesť horných a dolných končatín, na ktorých utrpela popáleniny,“ uvádzajú horskí záchranári.
Prvú pomoc jej na mieste poskytli kamarátky, ktoré s ňou boli na túre. Ošetrili a zateplili ju.
Podľa HZS v danej oblasti naďalej pretrvávala intenzívna búrková činnosť. Nakoľko pre nepriaznivé poveternostné podmienky nebolo možné nasadenie leteckej techniky, k pacientke smerovali pozemne horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry.
„Po zlepšení zdravotného stavu zranenej ženy sa skupina turistiek rozhodla v sprievode náhodného turistu započať pomalý zostup z vrcholu smerom k Jamskému plesu,“ spresnili horskí záchranári s tým, že ženu po dosiahnutí vyšetrili, ošetrili a následne ju transportovali k Štrbskému plesu, kde si ju do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci.
HZS dôrazne odporúča sledovať pri plánovaní túry predpoveď počasia, ako aj jeho vývoj počas samotnej túry.