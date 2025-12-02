< sekcia Regióny
Kryptopodvodníci úradovali: Seniorka prišla o vyše 15.000 eur
Pod legendou výhodného zarábania cez investovanie do kryptomeny zmanipulovali poškodenú a naviedli ju k nainštalovaniu aplikácií do mobilného telefónu, čím získali prístup k jej zariadeniu.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Polícia v Bratislave sa zaoberá prípadom, keď podvodníci pod legendou výhodného zarábania cez investovanie do kryptomeny zmanipulovali 68-ročnú ženu. V jej mene požiadali o spotrebný úver a z jeho následne načerpaných prostriedkov vo výške vyše 39.000 eur prinútili poškodenú vykonať dve platby na účet, ktorý jej uviedli. Spôsobili jej tak škodu takmer 15.100 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Ďalším prípadom podvodu s kryptomenami sa zaoberajú policajti druhého bratislavského okresu. V tomto prípade podvodníci telefonicky kontaktovali 68-ročnú ženu v piatok (28. 11.) v poobedných hodinách z viacerých telefónnych čísel,“ priblížila Bartošová.
Pokračovala, že pod legendou výhodného zarábania cez investovanie do kryptomeny zmanipulovali poškodenú a naviedli ju k nainštalovaniu aplikácií do mobilného telefónu, čím získali prístup k jej zariadeniu. Následne podľa ich pokynov zadala prihlasovacie údaje do svojho internetového bankovníctva, čím páchateľom sprístupnila svoj bankový účet.
Polícia opätovne upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nikdy neumožňovali vzdialený prístup do svojich mobilných zariadení. Rovnako aby nezadávali citlivé bankové údaje na základe telefonických pokynov, neinštalovali si neznáme aplikácie na základe pokynov cudzej osoby a v prípade podozrivých hovorov okamžite kontaktovali políciu.
