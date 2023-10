Ženu v Bardejove pripravili podvodníci o takmer 4500 eur

Bardejov 5. októbra (TASR) - Staršiu ženu z Bardejova pripravili podvodníci o takmer 4500 eur, pátra po nich polícia. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová uviedla, že sa tak udialo prostredníctvom jednej z internetových aplikácií.



Neznáma osoba kontaktovala prostredníctvom internetu 74-ročnú Bardejovčanku s tým, že sa stala výherkyňou 200.000 amerických dolárov, auta a ďalších drobností. "Následne ju presvedčila, že je potrebné, aby zaslala zo svojho účtu na určený účet 970 eur, o pár dní neskôr ďalších 1.800 aj 864 eur. Neznáma osoba sa ´výherkyni´ opätovne ozvala o niekoľko dní a požadovala od nej ďalších 150 aj 700 eur. Oslovená Bardejovčanka tak aj urobila," priblížila hovorkyňa s tým, že oklamaná žena, ktorá si neuvedomila, že ide o podvod, takto prišla o takmer 4500 eur.



Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie pre zločin podvodu. Páchateľovi takéhoto trestného činu v prípade preukázania viny pred súdom hrozí podľa zákona trest odňatia slobody na tri až desať rokov.



Polícia aj v súvislosti s týmto prípadom vyzýva na opatrnosť v internetovom priestore. "Výhre sa isteže poteší každý jeden z nás, no mala by byť reakciou na to, že sme boli účastníkmi nejakej súťaže," uzatvára Ligdayová.