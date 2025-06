Ženu z obce Lendak, obvinenú z vraždy jej syna, vzali do väzby

Prešov 27. júna (TASR) - Ženu z obce Lendak, ktorá je obvinená z vraždy vlastného syna, vzal v piatok Okresný súd Prešov do väzby. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa prešovského krajského súdu Ivana Petrufová. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné. Obvinenej M. G. plynie lehota na podanie opravného prostriedku.



„Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Prešov dnes, t. j. 27. júna 2025, vzal obvinenú do tzv. útekovej a preventívnej väzby s tým, že väzbu v danom prípade nenahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka,“ spresnila hovorkyňa.



Žena prišla v utorok (24. 6.) na jedno z oddelení polície v okrese Kežmarok. Uviedla, že usmrtila svoje maloleté dieťa. Jeho telo sa malo nachádzať vo vozidle. Podozrivú polícia zadržala a vo veci začala trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy.



Vyšetrovateľ v stredu (25. 6.) obvinil ženu z obzvlášť závažného zločinu vraždy na chránenej osobe. Prokurátor pre ňu navrhol väzobné stíhanie, o ktorom rozhodol Okresný súd Prešov.