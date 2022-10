Ženy kandidujú na post šéfky samosprávy vo väčšine obcí a miest BSK

Bratislava 19. októbra (TASR) – Vo viac ako polovici (47 z 89) obcí, miest a mestských častí Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) kandidujú vo voľbách na starostu či primátora aj ženy. Neplatí to však o hlavnom meste SR, medzi ôsmimi kandidátmi na primátora Bratislavy sa nenachádza ani jedna žena, rovnako tak chýba medzi štvoricou uchádzačov o post primátora okresného mesta Malacky. Vyplýva to z aktualizovaných zoznamov kandidátov v samosprávnych voľbách, zverejnených na weboch samospráv.



Uchádzačky o vedenie samosprávy možno nájsť v 11 zo 17 mestských častí Bratislavy, v 19 z 29 obcí okrese Senec, ôsmich zo 17 obcí okresu Pezinok i v deviatich z 25 obcí okresu Malacky. Prakticky isté víťazstvo majú kandidátky v obciach Sološnica, Hamuliakovo, Hurbanova Ves, Malinovo a Nová Dedinka, sú to súčasné starostky, ktoré vo voľbách nemajú vyzývateľa. Starostku na čele obce budú mať aj Chorvátskom Grobe, kde sú dve kandidátky na tento post.



Vo viacerých obciach kraja majú tiež ženy prevahu medzi kandidátmi, v Častej a Vinosadoch (okres Pezinok), v Miloslavove (okres Senec) i bratislavskom Čunove sú medzi tromi kandidátmi dve ženy. V obci Blatné (okres Senec) tvoria ženy trojpätinovú väčšinu kandidátov. V bratislavskej Karlovej Vsi je kandidátka rodovo vyrovnaná, dve uchádzačky a dvaja uchádzači.