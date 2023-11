Ženy uväznené v cykle násilia nevedia, čo je zdravé, tvrdia odborníčky

Prešov 25. novembra (TASR) - Ženy uväznené v cykle násilia už často nerozoznávajú, čo je zdravé a čo patologické v tom, čo dennodenne zažívajú. Časti z nich preto pomôže rozhovor, pohľad zvonku a uistenie, že to, čo sa žene a jej deťom deje, nie je v poriadku a existuje riešenie. Najdôležitejšie je, aby si ženy, ktoré zažívajú násilie, našli blízku osobu, ktorej dôverujú a zveria sa jej, požiadajú o pomoc. Pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách (25. 11.) to uviedli odborníčky Ľudmila Vysocká a Apolónia Sejková z prešovského občianskeho združenia (OZ) MyMamy, ktoré sa viac ako 20 rokov venuje téme násilia na ženách. V Prešove prevádzkuje Bezpečný ženský dom.



Na ženách, ktoré zažívajú násilie, to nie je veľakrát podľa Vysockej, ktorá je prevádzkovou riaditeľkou MyMamy, ľahké vidieť. "Okrem fyzických prejavov a zranení, ktoré sa môžu snažiť zakrývať, môže ísť o zmeny v správaní, prerušenie kontaktov s kamarátkami, s rodinou ako výsledok správania kontrolujúceho partnera, jeho žiarlivosti a potreby neustále vedieť, kde a s kým jeho partnerka je a kedy príde domov," priblížila pre TASR.



Ženy sa násilie odohrávajúce za dverami ich domovov často snažia podľa jej slov ukryť. Dôvodom je často hanba. "Navyše násilný partner má svoje stratégie, ako partnerku presvedčiť, že je to práve ona, kto je za násilie vo vzťahu zodpovedný," tvrdí Vysocká.



Známi alebo susedia, ktorí počujú alebo vidia, že je páchané násilie na žene, jej majú podľa predsedníčky OZ MyMamy Apolónie Sejkovej dať jednoznačne najavo, že v tom nie je sama a sú pripravení jej pomôcť. "Využiť okamih, keď bude žena sama a citlivo jej vyjadriť podporu, ideálne dať jej kontakt na najbližšiu organizáciu, ktorá pomáha ženám zažívajúcim násilie. Ich zoznam je zverejený na webstránke www.zastavmenasilie.gov.sk," radí Sejková.



Ak je však situácia o tom, že človek počuje v domácnosti u susedov zvuky vyvolávajúce obavu o zdravie a život zúčastnených, je potrebné privolať políciu.



Týraným ženám OZ MyMamy poskytuje sociálne a psychologické poradenstvo, právne poradenstvo a advokátske zastupovanie. Rovnako ubytovanie v Bezpečnom ženskom dome, voľnočasové a špeciálnopedagogické služby pre deti, podporné skupiny a služby zamerané na rekonštrukciu vzťahu matky a dieťaťa. Ako doplnila Sejková, na Slovensku funguje 24-hodinová linka pre ženy (0800 212 212), kde majú možnosť konzultovať svoju situáciu.