< sekcia Regióny
Ženy z Košíc organizujú pochod na podporu obetí domáceho násilia
Väčšina účastníkov pochodu prišla na znak spolupatričnosti v čiernom. Pri Immaculate na Hlavnej ulici zapálili symbolicky 46 sviečok.
Autor TASR
Košice 7. júla (TASR) - Neformálna komunita žien z Košíc organizuje v utorok večer v centre Košíc pochod s názvom Doma bezpečne. Verejné zhromaždenie má byť podporou pre obete domáceho násilia a apelom na konkrétne systémové zmeny v ich ochrane. TASR o tom za organizátorov informovala Jana Karabinoš Fignárová.
Podľa jej slov zomrelo za posledné roky rukou partnera 46 žien, posledným prípadom je vražda učiteľky Zuzany z Gelnice. „Jej príbeh ukázal, že nejde o zlyhanie jednotlivca, ale systému, ktorý má chrániť najzraniteľnejších,“ uviedla.
Väčšina účastníkov pochodu prišla na znak spolupatričnosti v čiernom. Pri Immaculate na Hlavnej ulici zapálili symbolicky 46 sviečok. „Neprotestujeme proti nikomu, prichádzame žiadať opatrenia, ktoré inde v Európe fungujú a zachraňujú životy,“ vysvetlila s tým, že ide napríklad o vykázanie násilníka z domácnosti, kvalitné posudzovanie rizika u obetí v ohrození, GPS monitoring najnebezpečnejších páchateľov či ochranu obete pri prepustení páchateľa.
Zuzana V. zomrela 20. júna v Gelnici po útoku svojho manžela. Ten čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy, stíhaný je väzobne.
Podľa jej slov zomrelo za posledné roky rukou partnera 46 žien, posledným prípadom je vražda učiteľky Zuzany z Gelnice. „Jej príbeh ukázal, že nejde o zlyhanie jednotlivca, ale systému, ktorý má chrániť najzraniteľnejších,“ uviedla.
Väčšina účastníkov pochodu prišla na znak spolupatričnosti v čiernom. Pri Immaculate na Hlavnej ulici zapálili symbolicky 46 sviečok. „Neprotestujeme proti nikomu, prichádzame žiadať opatrenia, ktoré inde v Európe fungujú a zachraňujú životy,“ vysvetlila s tým, že ide napríklad o vykázanie násilníka z domácnosti, kvalitné posudzovanie rizika u obetí v ohrození, GPS monitoring najnebezpečnejších páchateľov či ochranu obete pri prepustení páchateľa.
Zuzana V. zomrela 20. júna v Gelnici po útoku svojho manžela. Ten čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy, stíhaný je väzobne.