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Ženy z Košíc organizujú pochod na podporu obetí domáceho násilia

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Väčšina účastníkov pochodu prišla na znak spolupatričnosti v čiernom. Pri Immaculate na Hlavnej ulici zapálili symbolicky 46 sviečok.

Autor TASR
Košice 7. júla (TASR) - Neformálna komunita žien z Košíc organizuje v utorok večer v centre Košíc pochod s názvom Doma bezpečne. Verejné zhromaždenie má byť podporou pre obete domáceho násilia a apelom na konkrétne systémové zmeny v ich ochrane. TASR o tom za organizátorov informovala Jana Karabinoš Fignárová.

Podľa jej slov zomrelo za posledné roky rukou partnera 46 žien, posledným prípadom je vražda učiteľky Zuzany z Gelnice. „Jej príbeh ukázal, že nejde o zlyhanie jednotlivca, ale systému, ktorý má chrániť najzraniteľnejších,“ uviedla.

Väčšina účastníkov pochodu prišla na znak spolupatričnosti v čiernom. Pri Immaculate na Hlavnej ulici zapálili symbolicky 46 sviečok. „Neprotestujeme proti nikomu, prichádzame žiadať opatrenia, ktoré inde v Európe fungujú a zachraňujú životy,“ vysvetlila s tým, že ide napríklad o vykázanie násilníka z domácnosti, kvalitné posudzovanie rizika u obetí v ohrození, GPS monitoring najnebezpečnejších páchateľov či ochranu obete pri prepustení páchateľa.

Zuzana V. zomrela 20. júna v Gelnici po útoku svojho manžela. Ten čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy, stíhaný je väzobne.
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