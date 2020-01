Žeriav z Krásnej Hôrky by mohol zmiznúť v polovici tohto roka

Krásnohorské Podhradie 22. januára (TASR) – Medzi plánovanými tohtoročnými prácami na obnove hradu Krásna Hôrka v Rožňavskom okrese je odstránenie prehorených drevených trámov a oceľových nosníkov na hornom hrade, čo by malo umožniť finálnu demontáž žeriava v polovici roka 2020. Informovalo o tom Slovenské národné múzeum (SNM) počas informačného dňa pre verejnosť v obci Krásnohorské Podhradie.



Okrem toho by podľa SNM malo byť v tomto roku realizované odstraňovanie násypov pri hradnej stene, sanácia, škárovanie a čistenie murív od nevhodných cementových úprav či inštalácia podporných lešení. Práce na hrade by sa mali začať v marci v závislosti od klimatických podmienok.



Medzi ďalšími činnosťami je i statické zabezpečenie konštrukcie klenby suterénu prejazdu (dufartu) stredného hradu, ale tiež zachytenie a odklonenie zrážok z horného hradu sfunkčnením historických výpustov z hradu. Realizovať sa budú i archeologické a reštaurátorské práce.



Ako SNM dodalo, v rámci povoľovacích konaní v súčasnosti prebieha územné konanie. Následne sa budú realizovať stavebné konania, ktoré v prípade odvolaní a následného druhostupňového konania nadobudnú právoplatnosť do októbra 2020.



„V prípade, ak nedôjde k neočakávaným udalostiam, jednotlivé časti hradu Krásna Hôrka budú postupne dokončované od konca roka 2021. V roku 2023 sa ráta s ukončením obnovy hornej časti hradu a jej následným sprístupnením verejnosti,“ uviedol generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.



Komplexný projekt obnovy Krásnej Hôrky a jej okolia je podľa SNM najrozsiahlejším v histórii hradu, pričom nejde len o zjednodušený návrat stavu hradu pred požiarom. „Projekt počíta aj s odstránením nevhodných zásahov do pamiatky, realizovaných v rokoch 1956 – 1989, ktoré výrazne poškodili autenticitu pamiatky,“ konštatovalo SNM.