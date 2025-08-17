Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZHORELO MIESTNE MÄSIARSTVO: Požiar vznikol v udiarni

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na miesto dorazil aj policajný expert so psom, ktorého úlohou bolo preskúmať príčinu vzniku požiaru.

Autor TASR
Gbelce 17. augusta (TASR) - V obci Gbelce v okrese Nové Zámky zhorelo miestne mäsiarstvo. Požiar vypukol v sobotu 16. augusta krátko po 16.00 h. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči zo Štúrova a z Nových Zámkov i dobrovoľní hasiči zo Svodína, z Gbeliec, Búču, Moče a Novej Viesky, informoval dobrovoľný hasičský zbor obce Svodín.

Na miesto dorazil aj policajný expert so psom, ktorého úlohou bolo preskúmať príčinu vzniku požiaru. Pes nezachytil pach benzínu ani iných látok, ktoré by naznačovali podpaľačstvo. Podľa predbežných zistení vznikol požiar v udiarni mäsiarstva.
