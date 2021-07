Zhoršujúcu sa dostupnosť bývania chce Bratislava riešiť s developermi

Bratislava 2. júla (TASR) - Zhoršujúcu sa dostupnosť bývania v Bratislave nie je možné zásadne zlepšiť, ani dlhodobo udržať bez aktívnej spolupráce mesta so súkromným sektorom, najmä v oblasti výstavby nových bytov. Tvrdí to bratislavský magistrát, ktorý na júnové mestské zastupiteľstvo predložil materiál s názvom Metodika zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania. Bratislavskí mestskí poslanci ho zobrali na vedomie.



Nízky celkový počet bytov v pomere k počtu obyvateľov mesta je podľa bratislavskej samosprávy jednou z kľúčových príčin znižujúcej sa dostupnosti bývania v Bratislave. V priebehu posledných 13 rokov bol priemerný ročný prírastok na úrovni 2600 bytov, pričom prakticky celý bol vytváraný súkromným sektorom. Nedostatok vhodných rozvojových plôch určených v územnom pláne mesta pre obytnú funkciu bráni zvyšovaniu bytovej výstavby a problémom je aj nízky počet komerčných nájomných bytov.



Mesto priznáva, že má obmedzené zdroje na nákup či výstavbu nových bytov, preto musí využívať iné nástroje. Jedným z nich je aj územný plán mesta a spolupráca mesta so súkromným sektorom vzhľadom k obojstranne výhodnej možnosti navýšenia počtu nájomných bytov pre mesto, ako aj navýšenia počtu komerčných bytov na trhu.



"Pre funkčnú a korektnú spoluprácu samosprávy a developerov je potrebné vytvoriť transparentné pravidlá a pevný právny rámec, ktoré umožnia prijímať vyvážené rozhodnutia v prospech verejných aj súkromných záujmov," uviedol magistrát v materiáli, o ktorom v júni rokovalo mestské zastupiteľstvo. Zmeny funkčného využitia v územnom pláne mesta vedúce k zvýšeniu podielu bývania na vhodných rozvojových plochách aj v súkromnom vlastníctve, by podľa samosprávy okrem zvýšenia celkového prírastku bytov mohli prispieť aj k zvýšeniu počtu mestských nájomných bytov.



Bratislava tvrdí, že musí urgentne reagovať na zhoršujúcu sa situáciu v oblasti dostupnosti bývania. "Udržateľný rozvoj predpokladá, že obyvatelia majú zabezpečené kvalitné a cenovo dostupné bývanie s primeranou mierou stability," podotkla samospráva. Zlepšovanie podmienok pre výstavbu bytov a vytváranie predpokladov pre ich nadobúdanie mestom sa preto, ako uviedla, musia stať prioritou. Zároveň považuje za dôležité, aby tým nedochádzalo k neprimeraným zásahom do hodnôt chránených verejným záujmom.



Mesto si preto určilo viaceré ciele. Chce pripraviť vhodné pozemky vo svojom vlastníctve, prípadne aj pozemky vo vlastníctve štátu a v súkromnom vlastníctve na bytovú výstavbu. Pri zmene územného plánu, ktorou sa zvyšuje potenciál súkromných pozemkov pre výstavbu bytov, vzniká podľa magistrátu za súčasných trhových podmienok potenciál pre väčší výnos pre súkromného vlastníka.



Cieľom magistrátu preto je, aby z toho profitovala aj samospráva a verejnosť. Prípravu zmien územného plánu chce podmieniť budúcim prevodom časti vzniknutej nadhodnoty v podobe primeraného podielu bytov prevedených do vlastníctva mesta, ak dôjde k prijatiu tejto zmeny územného plánu mestským zastupiteľstvom. "Mesto tak môže nadobúdať do svojho bytového fondu viac bytov, ako mu umožňujú limitované kapacity pri vlastnej výstavbe,“ skonštatovala bratislavská samospráva. Avizuje vypracovanie metodiky pre model spolupráce mesta so súkromným sektorom i pilotné otestovanie tohto modelu.