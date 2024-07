Zhotoviteľ dočasného premostenia pri Holíči si prevzal stavenisko

Holíč 31. júla (TASR) - Zhotoviteľ dočasného premostenia cez rieku Chvojnica pri meste Holíč v okrese Skalica si prevzal 22. júla stavenisko. Po vybudovaní dočasného premostenia a presmerovania premávky naň sa začne s rekonštrukciou mosta, ktorý je v havarijnom stave. TASR to potvrdila hovorkyňa Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Natália Petkáčová.



"V súvislosti s výstavbou dočasného premostenia bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi 22. júla 2024. Aktuálne prebiehajú prípravné práce pre ukladanie prefabrikátov, ktoré budú tvoriť konštrukciu dočasného premostenia," priblížila. Podľa zmluvy so zhotoviteľom stavby, spoločnosťou Swietelsky-Slovakia, by mala trvať výstavba dočasného premostenia maximálne dva mesiace od prevzatia staveniska. Cena za dielo je vo výške 347.718,68 eura s DPH.



"V prípade rekonštrukcie mosta ponad Chvojnicu pri Holíči zatiaľ stavenisko zhotoviteľovi odovzdané nebolo, avšak stane sa tak po vybudovaní dočasného premostenia a presmerovania premávky naň," doplnila Petkáčová s tým, že Správa a údržba ciest TTSK aktuálne pracuje na získaní všetkých potrebných povolení k realizácii rekonštrukcie.



Tender na rekonštrukciu mosta M433 vyhrala rovnaká spoločnosť ako v prípade výstavby dočasného premostenia. Rekonštrukcia spolu s napojením cesty na zrekonštruovaný most a odstránením dočasného premostenia by mala trvať maximálne 195 dní od prevzatia staveniska. Jej cena je podľa zmluvy 736.010,95 eura.