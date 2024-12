Zhotoviteľ nemocnice v B.Bystrici dosiahol skolaudovanie objektov

Banská Bystrica 11. septembra (TASR) - Zhotoviteľ stavby novej nemocnice v areáli Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, Združenie nemocnica BB, Strabag PS - Siebert + Talaš, dosiahol právoplatné skolaudovanie objektov dočasnej jedálne, administratívy a hospodárskeho objektu. Za zhotoviteľa o tom v stredu informoval Mario Marcinek s tým, že tak bol úspešne splnený prvý zmluvný míľnik výstavby a tá úspešne napreduje.



"Na tvorbe projektovej dokumentácie sa podieľal rozsiahly tím odborníkov z rôznych oblastí, ktorí svojou odbornosťou a nasadením prispeli k úspešnému napredovaniu projektu," uviedol vedúci projektu rekonštrukcie a dostavby areálu Rooseveltovej nemocnice Richard Komanovič.



Ďalším kľúčovým krokom je získanie stavebného povolenia, ktoré umožní začať s výstavbou nových blokov. Tím projektantov a realizátorov podľa zhotoviteľa intenzívne pracuje na tom, aby tento proces prebehol čo najhladšie a v čo najkratšom možnom čase.



"Odovzdanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a jej následné schválenie investorom patria medzi kľúčové míľniky v realizácii nášho projektu. Našou snahou je vytvoriť nemocnicu, ktorá bude spĺňať najnáročnejšie štandardy modernej medicíny a zároveň poskytne príjemné prostredie pre pacientov a ich rodiny," dodal Komanovič.



Podľa Romana Talaša z ateliéru Siebert + Talaš je projekt navrhnutý tak, aby bol flexibilný a schopný reagovať na budúce výzvy a potreby zdravotníctva. "Naším cieľom je vytvoriť nemocnicu, ktorá bude vzorom pre ostatné zdravotnícke zariadenia na Slovensku. Moderné zdravotnícke zariadenia, ekologické riešenia a dôraz na komfort pacientov sú kľúčovými prvkami, ktoré posunú zdravotnú starostlivosť v regióne na novú úroveň," podotkol.



Výstavba novej nemocnice v priestoroch súčasného areálu Rooseveltovej nemocnice je jednou z najväčších investícií do zdravotníckej infraštruktúry za uplynulé desaťročia na Slovensku. Stavba je financovaná z plánu obnovy.



Podľa míľnikov určených plánom obnovy by hrubá stavba mala byť ukončená do záveru júna 2026 a skolaudovaná do decembra 2028. S kompletným ukončením lehoty výstavby a plnou prevádzkou v nových objektoch sa počíta do konca roku 2029.