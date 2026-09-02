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Zhotoviteľ obnovy cesty medzi Sobotišťom a Majeríčkami je známy
Rekonštrukcia patrí podľa TTSK medzi najvýznamnejšie tohtoročné opravy ciest financované z vlastných zdrojov kraja.
Autor TASR
Sobotište 2. septembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) už pozná zhotoviteľa rekonštrukcie 3,3-kilometrového úseku cesty druhej triedy medzi Sobotišťom a Majeríčkami v okrese Senica. Vo verejnej súťaži uspela s cenou za 812.131,96 eura s DPH spoločnosť Metrostav DS. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Rekonštrukcia sa týka úseku od Sobotišťa po križovatku s cestou tretej triedy v obci Majeríčky, ktorý zasahuje do intravilánu aj extravilánu obcí. Súvislá rekonštruovaná časť má dĺžku približne 1780 metrov.
Súčasťou je okrem samotných stavebných prác aj vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Ide o pokračovanie obnovy komunikácie, s ktorou TTSK začal v minulom roku. Cieľom je postupné zlepšovanie dopravného spojenia v regióne a zároveň skvalitnenie prístupu k hradu Branč. Rekonštrukcia patrí podľa TTSK medzi najvýznamnejšie tohtoročné opravy ciest financované z vlastných zdrojov kraja.
Rekonštrukcia sa týka úseku od Sobotišťa po križovatku s cestou tretej triedy v obci Majeríčky, ktorý zasahuje do intravilánu aj extravilánu obcí. Súvislá rekonštruovaná časť má dĺžku približne 1780 metrov.
Súčasťou je okrem samotných stavebných prác aj vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Ide o pokračovanie obnovy komunikácie, s ktorou TTSK začal v minulom roku. Cieľom je postupné zlepšovanie dopravného spojenia v regióne a zároveň skvalitnenie prístupu k hradu Branč. Rekonštrukcia patrí podľa TTSK medzi najvýznamnejšie tohtoročné opravy ciest financované z vlastných zdrojov kraja.