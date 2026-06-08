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Primátor Martina: Zhotoviteľ obnovy parku opakovane nedodržal termíny
Po odovzdaní staveniska sa práce v júni 2025 začali, no v decembri 2025 ich zhotoviteľ prerušil s odvolaním sa na klimatické podmienky a prisľúbil návrat na stavbu na prelome marca a apríla 2026.
Autor TASR
Martin 8. júna (TASR) - Zhotoviteľ rekonštrukcie Hviezdoslavovho parku v Martine za viac ako 627.000 eur opakovane nedodržal termíny odovzdania a ani po viacerých kontrolách neodstránil všetky nedostatky, ktoré bránia riadnemu prevzatiu stavby. Primátor mesta Ján Danko na pondelkovom tlačovom brífingu podotkol, že zmluva o dielo bola podpísaná v marci 2025 s lehotou realizácie 210 dní.
Po odovzdaní staveniska sa práce v júni 2025 začali, no v decembri 2025 ich zhotoviteľ prerušil s odvolaním sa na klimatické podmienky a prisľúbil návrat na stavbu na prelome marca a apríla 2026. Ani po výzve mesta však práce v oznámenom termíne nemal obnoviť. „Posledný termín bol apríl tohto roka. Dnes máme 8. júna, ako vidíte, stavba stále nie je spôsobilá na užívanie. Pokročilosť výstavby je určite pomerne významná, ale stavba stále nie je pripravená na to, aby mohla byť prebratá a aby ju Martinčania mohli užívať,“ uviedol Danko.
Referent prípravy a realizácie stavieb mesta Martin Tibor Maňka spresnil, že v termíne odovzdania stavby boli vyzvaní na prevzatie, keď spísali zhruba 40 nedorobkov, ktoré bránia prevzatiu stavby. „Nie je dokončené osvetlenie, sú rozobraté stĺpy, odkryté zvodnice. Na dopadovej korkovej ploche, ktorá je už síce po oprave, stále vznikajú praskliny. Tvary obrubníkov v niektorých častiach nie sú spravené v zmysle projektu,“ priblížil Maňka.
Martinská samospráva od 1. mája sankciuje zhotoviteľa stavby v zmysle zmluvy. „Je tam sankcia 500 eur za každý deň meškania stavby, takže toto už teraz uplatňujeme a, samozrejme, budeme veľmi tvrdo uplatňovať aj naďalej, aby sa čas nepredlžoval, na čo sme ho aj písomne upozornili,“ zdôraznil primátor s tým, že dodávateľ bol vybraný v riadnom verejnom obstarávaní podľa platnej legislatívy, kde mesto nemá možnosť svojvoľne rozhodovať o víťazovi súťaže.
Podľa primátora je situácia o to vážnejšia, že rovnaký zhotoviteľ realizuje aj ďalšie významné mestské investície vrátane rekonštrukcií školských areálov pri Základnej škole Aurela Stodolu a Základnej škole Jozefa Kronera. Radnica preto priebeh všetkých realizovaných prác monitoruje.
„Mesto Martin bude aj naďalej využívať všetky dostupné zmluvné a právne nástroje na ochranu verejných financií a na to, aby bol Park P. O. Hviezdoslava dokončený v kvalite, ktorú obyvatelia očakávajú a zaslúžia si,“ uzavrela hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.
Po odovzdaní staveniska sa práce v júni 2025 začali, no v decembri 2025 ich zhotoviteľ prerušil s odvolaním sa na klimatické podmienky a prisľúbil návrat na stavbu na prelome marca a apríla 2026. Ani po výzve mesta však práce v oznámenom termíne nemal obnoviť. „Posledný termín bol apríl tohto roka. Dnes máme 8. júna, ako vidíte, stavba stále nie je spôsobilá na užívanie. Pokročilosť výstavby je určite pomerne významná, ale stavba stále nie je pripravená na to, aby mohla byť prebratá a aby ju Martinčania mohli užívať,“ uviedol Danko.
Referent prípravy a realizácie stavieb mesta Martin Tibor Maňka spresnil, že v termíne odovzdania stavby boli vyzvaní na prevzatie, keď spísali zhruba 40 nedorobkov, ktoré bránia prevzatiu stavby. „Nie je dokončené osvetlenie, sú rozobraté stĺpy, odkryté zvodnice. Na dopadovej korkovej ploche, ktorá je už síce po oprave, stále vznikajú praskliny. Tvary obrubníkov v niektorých častiach nie sú spravené v zmysle projektu,“ priblížil Maňka.
Martinská samospráva od 1. mája sankciuje zhotoviteľa stavby v zmysle zmluvy. „Je tam sankcia 500 eur za každý deň meškania stavby, takže toto už teraz uplatňujeme a, samozrejme, budeme veľmi tvrdo uplatňovať aj naďalej, aby sa čas nepredlžoval, na čo sme ho aj písomne upozornili,“ zdôraznil primátor s tým, že dodávateľ bol vybraný v riadnom verejnom obstarávaní podľa platnej legislatívy, kde mesto nemá možnosť svojvoľne rozhodovať o víťazovi súťaže.
Podľa primátora je situácia o to vážnejšia, že rovnaký zhotoviteľ realizuje aj ďalšie významné mestské investície vrátane rekonštrukcií školských areálov pri Základnej škole Aurela Stodolu a Základnej škole Jozefa Kronera. Radnica preto priebeh všetkých realizovaných prác monitoruje.
„Mesto Martin bude aj naďalej využívať všetky dostupné zmluvné a právne nástroje na ochranu verejných financií a na to, aby bol Park P. O. Hviezdoslava dokončený v kvalite, ktorú obyvatelia očakávajú a zaslúžia si,“ uzavrela hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.