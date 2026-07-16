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Zhotoviteľ prác na obnove hvezdárne poukazuje na nesúlad projektu
Reagoval tak na slová podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Patrika Voltmanna o nečinnosti na stavenisku.
Autor TASR
Hlohovec 16. júla (TASR) - Zhotoviteľ prvej etapy modernizácie Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci, spoločnosť Novosedlík, hovorí o nesúlade projektovej dokumentácie so skutočným stavom stavieb. Reagoval tak na slová podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Patrika Voltmanna o nečinnosti na stavenisku. Pokiaľ upravená dokumentácia nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti pre kvalitnú a bezpečnú výstavbu, nie je podľa zhotoviteľa možné pokračovať v stavebných prácach.
„Ako konateľ zhotoviteľa sa dožadujem rokovania s vedením Trnavského samosprávneho kraja už niekoľko mesiacov, avšak zatiaľ bez odozvy. Doposiaľ neboli v predloženej zmenovej dokumentácii odstránené ďalšie zistené prekážky, ktoré bránia zhotoviteľovi v pokračovaní prác,“ uviedol pre TASR konateľ spoločnosti Miroslav Novosedlík.
Poukázal na to, že po posúdení jestvujúcich častí stavby statikom bolo zo strany objednávateľa rozhodnuté o zbúraní celého objektu planetária, ktorý mal byť pôvodne rekonštruovaný. „Tieto nové skutočnosti ovplyvnili celý priebeh výstavby, lebo bolo potrebné spracovať novú zmenovú dokumentáciu celej statiky vrátane zakladania oboch objektov a následne aj projekty architektúry,“ dodal.
Z týchto dôvodov sa práce podľa jeho slov obmedzili iba na rekonštrukciu tretieho objektu, kde sa tiež pri odstraňovaní jednotlivých častí povrchových úprav zistil nesúlad s projektovou dokumentáciou. „Zhotoviteľ na stavbe zrealizoval všetky technicky a technologicky možné práce podľa zmluvy o dielo a naviac práce požadované objednávateľom a po vyčerpaní možností realizácie týchto prác bol nútený práce prerušiť dňa 30. apríla 2026,“ doplnil Novosedlík.
Upravená dokumentácia predložená objednávateľom podľa neho obsahuje vážny nedostatok, ktorý spočíva v tom, že navrhnuté zakladanie nového objektu, podchytenie základov susedného objektu a výkop stavebnej jamy boli naprojektované bez inžiniersko-geologického prieskumu, ale iba na základe odhadu základových pomerov. „Zhotoviteľ odmieta niesť zodpovednosť za realizovanie prác podľa takto predloženej dokumentácie,“ zdôraznil.
Podpredseda TTSK a hlohovský mestský poslanec Voltmann na stredajšom (15. 7.) zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hlohovci hovoril o tom, že zhotoviteľ neustále zastavuje práce na stavbe. Avizoval, že ak zhotoviteľ nezačne do konca tohto týždňa stavať, bude mu zo strany TTSK vypovedaná zmluva. Napriek týmto deklarovaným problémom má TTSK podľa neho dostatočný čas na realizáciu projektu modernizácie hvezdárne, ktorý je financovaný z eurofondov.
Prvá etapa projektu v hodnote 1,7 milióna eur počíta okrem iného aj s výstavbou nového návštevníckeho centra s oddychovou zónou a oceľovo-skleneným mostíkom, ktorý prepojí jednotlivé objekty. TTSK vyhlásil medzičasom verejné obstarávanie na druhú etapu stavebných prác, ktoré sa zamerajú na hlavnú premietaciu sálu.
„Ako konateľ zhotoviteľa sa dožadujem rokovania s vedením Trnavského samosprávneho kraja už niekoľko mesiacov, avšak zatiaľ bez odozvy. Doposiaľ neboli v predloženej zmenovej dokumentácii odstránené ďalšie zistené prekážky, ktoré bránia zhotoviteľovi v pokračovaní prác,“ uviedol pre TASR konateľ spoločnosti Miroslav Novosedlík.
Poukázal na to, že po posúdení jestvujúcich častí stavby statikom bolo zo strany objednávateľa rozhodnuté o zbúraní celého objektu planetária, ktorý mal byť pôvodne rekonštruovaný. „Tieto nové skutočnosti ovplyvnili celý priebeh výstavby, lebo bolo potrebné spracovať novú zmenovú dokumentáciu celej statiky vrátane zakladania oboch objektov a následne aj projekty architektúry,“ dodal.
Z týchto dôvodov sa práce podľa jeho slov obmedzili iba na rekonštrukciu tretieho objektu, kde sa tiež pri odstraňovaní jednotlivých častí povrchových úprav zistil nesúlad s projektovou dokumentáciou. „Zhotoviteľ na stavbe zrealizoval všetky technicky a technologicky možné práce podľa zmluvy o dielo a naviac práce požadované objednávateľom a po vyčerpaní možností realizácie týchto prác bol nútený práce prerušiť dňa 30. apríla 2026,“ doplnil Novosedlík.
Upravená dokumentácia predložená objednávateľom podľa neho obsahuje vážny nedostatok, ktorý spočíva v tom, že navrhnuté zakladanie nového objektu, podchytenie základov susedného objektu a výkop stavebnej jamy boli naprojektované bez inžiniersko-geologického prieskumu, ale iba na základe odhadu základových pomerov. „Zhotoviteľ odmieta niesť zodpovednosť za realizovanie prác podľa takto predloženej dokumentácie,“ zdôraznil.
Podpredseda TTSK a hlohovský mestský poslanec Voltmann na stredajšom (15. 7.) zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hlohovci hovoril o tom, že zhotoviteľ neustále zastavuje práce na stavbe. Avizoval, že ak zhotoviteľ nezačne do konca tohto týždňa stavať, bude mu zo strany TTSK vypovedaná zmluva. Napriek týmto deklarovaným problémom má TTSK podľa neho dostatočný čas na realizáciu projektu modernizácie hvezdárne, ktorý je financovaný z eurofondov.
Prvá etapa projektu v hodnote 1,7 milióna eur počíta okrem iného aj s výstavbou nového návštevníckeho centra s oddychovou zónou a oceľovo-skleneným mostíkom, ktorý prepojí jednotlivé objekty. TTSK vyhlásil medzičasom verejné obstarávanie na druhú etapu stavebných prác, ktoré sa zamerajú na hlavnú premietaciu sálu.