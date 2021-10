Zhotoviteľ predĺženia električky v Petržalke podpísal zmluvu s mestom

Bratislava 28. októbra (TASR) - Bratislava je pred spustením jednej z najväčších dopravných stavieb v meste, a to predĺženia električkovej trate v bratislavskej Petržalke až po Janíkov dvor. Združenie NS MHD Petržalka, ktoré je zhotoviteľom, už podpísalo kontrakt s hlavným mestom za 74,5 milióna eur bez DPH. Zmluvu musí ešte svojím podpisom potvrdiť mesto Bratislava, následne sa má začať s výstavbou.



"Od zhotoviteľa sme obdržali podpísanú zmluvu. Momentálne prebieha kontrola zmluvy vrátane súvisiacich podkladov. S výstavbou trate začneme po podpise zmluvy o dielo aj zo strany mesta, o čom budeme náležite informovať," povedala pre TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo verí, že električka bude do konca roka 2023 jazdiť po predĺženej trase v Petržalke. Pripustil však, že do tohto termínu nemusia byť dokončené všetky administratívne veci. "Preto projekt budeme fázovať. Jazdiť je jedna vec a mať splnené všetky administratívne veci k Európskej komisii je vec druhá," doplnil. Výstavba predĺženia trate v Petržalke až po Janíkov dvor bude totiž financovaná predovšetkým z eurofondov.



Budúca električková trať v Petržalke bude nadväzovať na jej prvú etapu Jesenského – Jungmannova, v rámci ktorej sa kompletne rekonštruoval aj Starý most. Nový úsek električkovej trate v Petržalke bude nadväzovať na súčasnú zastávku Jungmannova. Trať bude ďalej pokračovať novými električkovými zastávkami, ako Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor.



V Združení NS MHD Petržalka, ktoré bude novú trať stavať, je hlavným členom Aldesa Construcciones Polska a ostatnými členmi sú Aldesa Construcciones S.A., CEDIS a HANT BA.