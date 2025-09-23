< sekcia Regióny
Zhotoviteľ rekonštrukcie Krásnej Hôrky neplánuje opustiť stavenisko
Generálna riaditeľka SNM v utorok oznámila, že rekonštrukciou hradu Krásna Hôrka sa má zaoberať nový projekčný tím, ktorý múzeum buduje.
Autor TASR
Krásnohorské Podhradie 23. septembra (TASR) - Spoločnosť MBM-Group, ktorá v uplynulých rokoch realizovala rekonštrukciu hradu Krásna Hôrka, neplánuje opustiť stavenisko a odstúpenie od zmluvy zo strany Slovenského národného múzea (SNM) považuje naďalej za neplatné. Pre TASR to uviedla predsedníčka predstavenstva spoločnosti Alena Nováková v reakcii na utorňajšiu tlačovú konferenciu generálnej riaditeľky SNM Andrey Predajňovej.
„Firma považuje odstúpenie od zmluvy za neplatné a preto nebude konať vo veci odchodu zo staveniska. Podnikli sme všetky právne kroky v súlade so zmluvou o dielo na ochranu našej spoločnosti aj nám zvereného diela,“ uviedla Nováková. Firma už skôr avizovala, že dôvodom odstúpenia od zmluvy zo strany SNM malo byť neoznámenie subdodávateľov na diele. Spoločnosť však tvrdí, že subdodávateľov oznámila ešte v priebehu výstavby písomne, a to v roku 2023.
Riaditeľka SNM na tlačovej konferencii venovanej rekonštrukcii Krásnej Hôrky skonštatovala, že MBM-Group má stavenisko opustiť do 30 dní. Múzeum chce podľa jej slov odkontrolovať výsledok doposiaľ vykonaných prác a odstúpenie od zmluvy považuje za opodstatnené. Oznámenie subdodávateľov podľa Predajňovej nie je v registratúre SNM ani Múzea Betliar.
Predajňová spochybnila aj dodatky k zmluve o dielo, v rámci ktorých zhotoviteľ v uplynulých mesiacoch navrhoval práce navyše a navýšenie ceny diela. „Buď je projektová dokumentácia taká nekvalitná, že bolo treba robiť dodatky v státisícoch, alebo niekomu uletela fantázia a kalkulačka,“ uviedla riaditeľka SNM s tým, že k podpísaniu dodatkov nedošlo.
Spoločnosť MBM-Group na otázku k dodatkom uviedla, že nebude zverejňovať konkrétne detaily, aby sa nevystavila riziku hrubého porušenia zmluvy, ktorú firma považuje stále za platnú. Skonštatovala však, že práce realizovala len podľa znenia zmluvy a na základe písomných pokynov v rámci platnej projektovej dokumentácie vypracovanej SNM.
„Môžeme konštatovať, že pokračovanie postupu SNM súčasným spôsobom bude viesť s určitosťou k časovým, finančným a materiálnym stratám pre SNM, nás aj celého projektu. Firma je pripravená poskytnúť maximálnu súčinnosť v záujme úspešného realizovania rekonštrukcie Krásnej Hôrky,“ uviedla Nováková.
Generálna riaditeľka SNM v utorok oznámila, že rekonštrukciou hradu Krásna Hôrka sa má zaoberať nový projekčný tím, ktorý múzeum buduje. V spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou (STU) v Bratislave sa pripravuje aj riešenie sanácie stále neskolaudovaných striech dolného a stredného hradu. Súčasný stav, keď sa ani po 13 rokoch od ničivého požiaru neblíži rekonštrukcia k záveru, je podľa Predajňovej dôsledkom rozhodnutí bývalého vedenia SNM i nedostatočnej kontroly stavu rekonštrukcie. Riaditeľka SNM tiež kritizovala doterajší postup rekonštrukcie. „Bol nesystémový, nelogický, namiesto toho, aby išla zhora dole, bolo to naopak. Aj preto musíme teraz riešiť, aby neprišlo k poškodeniu už sanovaných častí,“ uviedla.
Rozhodnutie o tom, že rekonštrukcia Krásnej Hôrky sa začne prácami na dolnom a strednom hrade, pritom podľa bývalej koordinátorky obnovy hradu Eriky Šmelkovej padlo pred mnohými rokmi na Ministerstve kultúry SR pri príprave koncepcie obnovy hradu. „Hornému hradu chýbal historický aj reštaurátorský výskum. Boli dve možnosti - buď sa počká na doskúmanie horného hradu, alebo sa pôjde do projektovania dolného a stredného hradu,“ vysvetlila pre TASR Šmelková. Na riziko poškodenia už zrekonštruovaných častí pri obnove horného hradu sa podľa jej slov myslelo pri príprave projektu pre stavebné povolenie. V ňom je podľa Šmelkovej definované, že obnova nesmie narušiť dolný a stredný hrad a materiál má byť na horný hrad dopravovaný alternatívnymi trasami.
Hrad Krásna Hôrka zničil 10. marca 2012 požiar, ktorý vznikol na trávnatom poraste na hradnom kopci, odkiaľ sa preniesol na samotný hrad. Na obnovu hradu schválila vláda SR takmer 35 miliónov eur. V tendri na obnovu dolného hradu, časti stredného hradu a výstavbu infraštruktúry v podhradí zvíťazila spoločnosť MBM-Group. Projekt za vyše 20 miliónov sa začal v auguste 2022, práce mali byť podľa pôvodnej zmluvy dokončené do augusta tohto roka. SNM v uplynulých rokoch avizovalo viaceré problémy a zdržania na stavbe, rekonštrukcia doposiaľ dokončená nie je.
