Zhotoviteľ revitalizácie sídliska v Trnave prevzal stavenisko
Hlavnú časť stavebných prác v hodnote 10,75 milióna eur s DPH zrealizuje spoločnosť Dynamik Construction.
Autor TASR
Trnava 9. decembra (TASR) - Zhotoviteľ revitalizácie vnútroblokov na trnavskom sídlisku Linčianska prevzal v pondelok 8. decembra stavenisko. Mesto Trnava o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Čaká nás kompletná premena deviatich vnútroblokov. Nové ihriská pre deti, športoviská, vodný prvok, chodníky, viac zelene aj bezpečnejšie verejné priestory za viac ako 12 miliónov eur, z čoho väčšinu sa podarilo získať z eurofondov EÚ,“ priblížila samospráva.
V decembri sa zriadi stavebný dvor, vytýčia siete a začnú sa demontovať prvé časti starého vybavenia. „Od januára sa začnú aj ostatné stavebné práce, ktoré potrvajú celý budúci rok. Postupne budeme zverejňovať harmonogram podľa jednotlivých častí sídliska,“ doplnilo mesto.
Hlavnú časť stavebných prác v hodnote 10,75 milióna eur s DPH zrealizuje spoločnosť Dynamik Construction. V častiach dodávky a montáže herných prvkov, mobiliára a zhotovenia a montáže kamenárskeho diela sa verejné obstarávanie opakovalo.
Primátor Trnavy Peter Bročka už skôr poukázal na to, že ide o najväčšiu a najzložitejšiu investičnú akciu mesta z pohľadu výšky investovaných prostriedkov, komplikovanosti využitia jednotlivých eurofondových zdrojov, aj pokiaľ ide o proces prípravy samotného verejného obstarávania. Mesto pri tomto projekte využije primárne externé zdroje, ktoré sú kombinované z viacerých výziev na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
