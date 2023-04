Zhotoviteľ začal s realizáciou dostavby Košickej futbalovej arény

Košice 17. apríla (TASR) - S dostavbou Košickej futbalovej arény (KFA) sa začalo v pondelok. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke. Práce majú pozostávať z montáže betónového skeletu tribún, oceľovej konštrukcie strechy a krytiny. Pribudnú aj spevnené plochy vnútornej promenády, oplotenie, brány a turnikety.



Vo verejnom obstarávaní (VO) na dodávateľa severnej a južnej tribúny vrátane rohov uspela firma AVA-STAV. Stavebné práce pri dokončení štadióna budú stáť 5,86 milióna eur bez DPH. V zmysle zmluvy by mali byť dokončené na jar budúceho roka. Kapacita hľadiska v KFA sa zvýši zo súčasných 5836 na 12.625 divákov.



Mesto pripomenulo, že na dokončenie KFA vláda v decembri 2021 schválila dotáciu vo výške štyroch miliónov eur. Okrem toho na ňu využijú aj finančné zdroje KFA z úveru vo výške 2,6 milióna eur, ktorý vlani v septembri schválili poslanci košického mestského zastupiteľstva.



"KFA už v súčasnosti vyhovuje všetkým požiadavkám na to, aby sa tam mohli hrať duely v najvyššej slovenskej súťaži. S výnimkou kapacity, ktorá je predmetom aktuálnej dostavby, už aréna spĺňa aj požiadavky pre štadión IV. kategórie UEFA," dodáva magistrát s tým, že aj počas dostavby bude KFA ďalej fungovať len s minimálnymi bezpečnostnými obmedzeniami.



V najbližších mesiacoch má byť vyhlásené verejné obstarávanie aj na koncové zariadenia slaboprúdovej infraštruktúry KFA, ako sú napríklad zobrazovacie LED panely, kamery a podobne. Následne na štadión obstarajú sedadlá.



Predseda predstavenstva KFA a viceprimátor mesta Marcel Gibóda predpokladá, že po kompletnom dokončení štadióna by si na jeho trávniku mohla už v priebehu budúceho roka zahrať aj slovenská futbalová reprezentácia. O rok neskôr bude KFA hostiť zápasy majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov, ktoré sa uskutočnia na Slovensku.