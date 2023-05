Zhotoviteľa obnovy časti hradieb v Starej Ľubovni musia vybrať do júla

Stará Ľubovňa 23. mája (TASR) - Hrad Ľubovňa prejde ďalšou rekonštrukciou, tentoraz sa týka jeho severovýchodnej hradby a 3. nádvoria. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík pre TASR potvrdil, že spolu so zriaďovateľom, ktorým je Prešovský samosprávny kraj (PSK), začnú čo najskôr s verejným obstarávaním, keďže zmluvu so zhotoviteľom musia podpísať najneskôr do júla tohto roku.



"Predpokladám, že ak pôjde všetko podľa plánu, tak v septembri by sme mohli odovzdať stanovisko a v prvej polovici roku 2025 následne aj sprístupniť ďalšiu zrekonštruovanú časť hradu," uviedol Mikulík. Dodal, že celý projekt už mali pripravený vlani, napokon však k realizácii nedošlo pre šibeničné termíny nórskych grantov a tiež nedostatočné financovanie. "Všetko to narušila pandémia a nárast cien materiálov. Teraz však už máme schválené financovanie, hotovú máme projektovú dokumentáciu aj platné stavebné povolenie," dodal Mikulík.



Lea Lehotská z oddelenia komunikácie PSK informovala, že národná kultúrna pamiatka získala na projekt finančné zdroje zo štátnej výzvy Obnovme si svoj dom vo výške 650.000 eur. Dofinancovanie stavby na úrovni takmer 570.000 eur odsúhlasili minulý týždeň krajskí poslanci. Celkové náklady tak dosiahnu približne 1,217 milióna eur.



Vďaka projektu sa podarí zachrániť aj vojenské kasárne zo 17. storočia. Cieľom projektu je rekonštrukcia a obnova havarijného stavu severovýchodnej hradby Ľubovnianskeho hradu, ktorá v súčasnosti podlieha rozsiahlej deštrukcii a časť z hradieb v roku 2011 dokonca spadla. Jednou z aktivít je aj prezentácia archeologickej lokality takmer 400 rokov starých vojenských kasární a archeologického náleziska, a to formou stálej expozície s využitím moderných digitálnych technológií. "Prepojí sa celá hradná fortifikácia, čiastočne sa obnoví aj archeologická lokalita, očistíme od veľkého množstva nánosov nádvorie a celé sa to odvodní," doplnil riaditeľ múzea. Projekt zhŕňa tiež prezentáciu studne a vytvorenie samostatného objektu, kde bude neskôr sokoliarsky dvor. Ráta sa tiež s novou interaktívnou expozíciou o živote vojaka, respektíve strážcu hradu. "Zachovali sa nám viaceré archeologické nálezy, ktoré chceme taktiež ukázať návštevníkom," dodal Mikulík.



Vyhlasovateľom programu Obnovme si svoj dom 2023 je Ministerstvo kultúry SR a je zameraný na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Poskytnutú dotáciu z programu je možné čerpať do konca roka 2025. Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni patrí s priemernou ročnou návštevnosťou približne 200.000 ľudí k najnavštevovanejším krajským kultúrnym organizáciám.