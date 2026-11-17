< sekcia Regióny
Zhromaždenia v Bratislave sú dosiaľ pokojné, incidenty nezaznamenali
Verejné zhromaždenia a spomienkové podujatia si vyžiadali viacero dopravných obmedzení.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. novembra (TASR) - Utorkové verejné zhromaždenia v širšom centre Bratislavy prebiehajú pokojne. Bratislavská polícia nezaznamenala prípady narušenia verejného poriadku alebo páchania inej protiprávnej činnosti. Informovala o tom na sociálnej sieti.
Verejné zhromaždenia a spomienkové podujatia si vyžiadali viacero dopravných obmedzení a týkajú sa najmä Jakubovho námestia, Župného námestia, Námestia Nežnej revolúcie, Námestia slobody, Námestia SNP a okolitých ulíc.
„Bratislava je otvoreným a tolerantným mestom. Vyzývame preto všetkých, aby si tento deň pripomenuli pokojne a kultivovane, rešpektovali právo ostatných na vyjadrenie vlastného názoru a do ulíc neprinášali pyrotechniku, zbrane ani iné nebezpečné predmety,“ uviedla bratislavská mestská polícia na sociálnej sieti.
Verejné zhromaždenia a spomienkové podujatia si vyžiadali viacero dopravných obmedzení a týkajú sa najmä Jakubovho námestia, Župného námestia, Námestia Nežnej revolúcie, Námestia slobody, Námestia SNP a okolitých ulíc.
„Bratislava je otvoreným a tolerantným mestom. Vyzývame preto všetkých, aby si tento deň pripomenuli pokojne a kultivovane, rešpektovali právo ostatných na vyjadrenie vlastného názoru a do ulíc neprinášali pyrotechniku, zbrane ani iné nebezpečné predmety,“ uviedla bratislavská mestská polícia na sociálnej sieti.