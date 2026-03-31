Zhromaždenie spojené s pochodom v Bratislave si vyžiada obmedzenia
Mestská polícia v tejto súvislosti žiada cestujúcich o trpezlivosť v úsekoch, v ktorých dôjde k dočasným obmedzeniam.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Verejné zhromaždenie spojené s pochodom, ktoré sa koná v utorok podvečer v Bratislave, si vyžiada dopravné obmedzenia v centre hlavného mesta. Týkať sa majú Námestia slobody i viacerých ulíc, cez ktoré by mal ísť sprievod. Informuje o tom mestská i štátna polícia, ktoré budú zároveň dohliadať na bezpečnosť i verejný poriadok.
Dopravné obmedzenia sa budú týkať Námestia slobody, Jánskej a Obchodnej ulice, Hurbanovho námestia, Námestia SNP a Kamenného námestia, Špitálskej, Lazaretskej a Cukrovej ulice, ulice 29. augusta, Amerického námestia, Radlinského ulice a ulice Imricha Karvaša. Počítať s nimi je potrebné od približne 18.00 do 20.00 h.
„Dopravní policajti budú počas celého zhromaždenia situáciu monitorovať a podľa jej vývoja budú operatívne prijímať opatrenia,“ skonštatoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Mestská polícia v tejto súvislosti žiada cestujúcich o trpezlivosť v úsekoch, v ktorých dôjde k dočasným obmedzeniam. Vodičom odporúča, ak je to možné, zvoliť na presun po meste alternatívne trasy. Účastníkov zhromaždenia prosí, aby sa riadili pokynmi organizátora a policajných zložiek.
Mestská polícia zároveň posilňuje aj výkon v operačnom a kamerovom stredisku. K dispozícii je na linke 159.
