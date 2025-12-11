< sekcia Regióny
Zhromaždenie v Bratislave: Polícia upozorňuje na možné obmedzenia
Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Polícia upozorňuje na možný vznik výrazného dopravného obmedzenia. To súvisí so štvrtkovým verejným zhromaždením spojeným s pochodom, ktoré sa bude konať v čase od 16.00 h v širšom centre Bratislavy. Obmedzenie môže vzniknúť najmä v blízkosti Námestia Nežnej revolúcie, Námestia SNP, Hurbanovho námestia, Suchého mýta, Hodžovho námestia, Palisád a Zámockej ulice pri hradnom múre. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
„V dôsledku uvedeného budú bratislavskí dopravní policajti situáciu v cestnej premávke aktívne usmerňovať, riadiť a zabezpečovať odklon individuálnej aj hromadnej dopravy,“ avizovala Šimková.
Polícia vodičov upozorňuje na možné zdržanie a žiada účastníkov cestnej premávky, aby sa v čase konania zhromaždenia a súvisiaceho pochodu vyhli prejazdu cez uvedené ulice a na prejazd využili alternatívne trasy. „Rovnako apelujeme na vodičov, aby sa riadili pokynmi polície,“ dodala Šimková.
