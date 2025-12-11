Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. december 2025Meniny má Hilda
< sekcia Regióny

Zhromaždenie v Bratislave: Polícia upozorňuje na možné obmedzenia

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Polícia vodičov upozorňuje na možné zdržanie.

Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Polícia upozorňuje na možný vznik výrazného dopravného obmedzenia. To súvisí so štvrtkovým verejným zhromaždením spojeným s pochodom, ktoré sa bude konať v čase od 16.00 h v širšom centre Bratislavy. Obmedzenie môže vzniknúť najmä v blízkosti Námestia Nežnej revolúcie, Námestia SNP, Hurbanovho námestia, Suchého mýta, Hodžovho námestia, Palisád a Zámockej ulice pri hradnom múre. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

„V dôsledku uvedeného budú bratislavskí dopravní policajti situáciu v cestnej premávke aktívne usmerňovať, riadiť a zabezpečovať odklon individuálnej aj hromadnej dopravy,“ avizovala Šimková.

Polícia vodičov upozorňuje na možné zdržanie a žiada účastníkov cestnej premávky, aby sa v čase konania zhromaždenia a súvisiaceho pochodu vyhli prejazdu cez uvedené ulice a na prejazd využili alternatívne trasy. „Rovnako apelujeme na vodičov, aby sa riadili pokynmi polície,“ dodala Šimková.
.

Neprehliadnite

Poznáme najobľúbenejšie mená v roku 2025: Je medzi nimi vaše dieťa?

OBRAZOM: Vianočnú atmosféru cítiť odvšadiaľ, stromček majú aj surfisti

MIMORIADNA UDALOSŤ: Vlaky išli oproti sebe, zrážke sa vyhli

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci