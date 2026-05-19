Žiaci a pedagógovia si v Nitre vyskúšali reakciu na krízové situácie
Autor TASR
Nitra 19. mája (TASR) - Desiatky stredoškolákov i pedagógov sa v utorok zapojilo do cvičenia, ktoré sa konalo na strednej Spojenej škole Slančíkovej v Nitre. Ako informoval Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, metodické a praktické účelové cvičenie bolo zamerané na záchranu života a zdravia, pripravenosť na krízové situácie a rozvoj praktických zručností mladých ľudí.
Podujatie organizuje Vojenská spoločnosť Karpaty v spolupráci so spojenou školou, partnermi za účasti splnomocnenkyne Simony Zacharovej. „Cvičenie je určené pre študentov tretieho ročníka Spojenej školy v Nitre a prebieha v areáli školy. Jeho cieľom je preveriť teoretické vedomosti, praktické návyky, tímovú spoluprácu a schopnosť mladých ľudí reagovať v situáciách ohrozujúcich život a zdravie,“ uviedol úrad splnomocnenkyne vlády SR.
Študenti, pedagógovia a pracovníci stredných škôl si vyskúšali viacero praktických stanovíšť. Okrem základov prvej pomoci to boli aj reakcie na varovné signály, orientáciu v teréne, evakuáciu, zvládanie stresových situácií, logické úlohy či fyzické disciplíny. „Súčasťou programu budú aj ukážky výstroja a vybavenia profesionálneho vojaka,“ doplnili organizátori.
