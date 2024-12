Žiaci a seniori z Hriňovej opäť vytvorili Medovníkové mesto

Hriňová 5. decembra (TASR) - Žiaci z hriňovských škôl, tamojší seniori i šikovní obyvatelia opäť pripravili vianočnú výstavu Medovníkové mesto. Tvoria ju zmenšeniny známych mestských symbolov a stavieb vytvorených z medovníkov. TASR o tom informovala autorka projektu, ktorou je rodáčka z Hriňovej, Vilma Babicová.



Dodala, že výstava je pod Poľanou deviatykrát a návštevníci ju môžu vidieť v mestskom kultúrnom stredisku. Súčasťou sú napríklad miestne kaplnky, medzinárodný detský folklórny festival Deti pod Poľanou, adventný kalendár i množstvo malých medovníkov. Žiaci zo základnej školy vyrobili tento rok športovú halu Spartak Aréna Hriňová. "S nápadom prišla naša učiteľka. Pri pečení nám pomáhala cukrárka, urobila nám cesto a my sme to formovali, piekli a zdobili polevou. Celé sme to posypali kokosom, čo vyzerá ako sneh," povedala žiačka Kassia Sibylová. Dospelý kolektív, ktorého súčasťou bola aj Zuzana Vilhanová, vytvoril známy kríž, ktorý víta ľudí na hriňovskej kruhovej križovatke. "Sú to hranaté tvary, musí to byť pevné, lepili sme to plnkou, aby to držalo," vysvetlila.



Inšpiráciou pre Babicovú bol tzv. Pepperkakebyen, čiže perníkové mesto, ktoré má tradíciu v nórskom Bergene, kde 23 rokov žila. "Pepperkakebyen tam má niekoľkoročnú tradíciu a každoročná výstava je veľkolepou udalosťou," zhrnula. Doplnila, že viacerí ju oslovili, aby túto výstavu urobila aj v iných mestách. "Hovorím však nie, pretože aj v Nórsku je jediné mesto Bergen, v ktorom je perníkové mesto, a Hriňová bude tiež jediná," zdôraznila.



Cieľom projektu je podľa mesta zmysluplne zapojiť deti do predvianočnej aktivity, aby pochopili podstatu vianočných sviatkov. Uvedomiť si tiež majú, že Vianoce nie sú len očakávaným časom darčekov, ale aj tvorivou prípravou na sviatky.