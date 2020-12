Žiaci druhého stupňa ZŠ v Komárne sa pred Vianocami do škôl nevrátia

Komárno 10. decembra (TASR) – Žiaci druhého stupňa základných škôl (ZŠ) v Komárne sa pred vianočnými sviatkami nevrátia do svojich tried. Ako informoval magistrát, takéto riešenie sa dohodlo na spoločnom rokovaní zástupcov mesta s riaditeľmi škôl.



Žiaci tak budú aj naďalej pokračovať v online vzdelávaní. „Samospráva je pripravená zabezpečiť všetky podmienky k testovaniu v prípade, ak by to bolo potrebné. Ale ani riaditelia škôl nepovažovali za efektívny návrat do školy na pár dní pred sviatkami. Predpokladáme, že vzdelávanie v školách bude pokračovať po sviatkoch od 11. januára. V tomto termíne zabezpečíme vhodné podmienky na vzdelávanie podľa platných epidemiologických predpisov,“ informovala radnica.



Aj napriek tomu, že sa žiaci budú aj naďalej vzdelávať dištančne, mesto v týchto dňoch odovzdalo školám 10.000 rúšok, ktoré samospráve venovalo občianske združenie Kukkónia. „Spoločnosť CIBI zasa venovala 15.000 dezinfekčných prostriedkov na ruky, z ktorých značná časť putovala takisto do škôl zriadených mestom. Ochranné pomôcky dostanú aj rodiny, predovšetkým tie, pre ktoré je finančne náročné si ich zabezpečiť,“ uviedol mestský úrad.