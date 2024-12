Žiaci hotelovej akadémie v Piešťanoch predvedú svoje remeslo

Piešťany 4. decembra (TASR) - V priestoroch Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch sa 10. a 11. decembra uskutoční podujatie Gastro Vianoce 2024. Študenti a pedagógovia verejnosti odprezentujú svoje zručnosti a vedomosti. Napríklad vianočné a silvestrovské stolovanie, čokoládové obrazy či kávové špeciality. Ukážky sú spojené s ochutnávkami. TASR o tom informoval riaditeľ školy Ladislav Blaškovič.



Podujatie bude prístupné verejnosti v utorok 10. decembra od 13.00 do 19.00 h a 11. decembra od 9.00 do 18.00 h. Určené je odbornej aj širokej verejnosti. "Okrem prezentácie ukážok zručností "hotelákov" získajú žiaci základnej školy a záujemcovia aj komplexné informácie o štúdiu na Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch," priblížil.



Podľa riaditeľa príprava podujatia trvala niekoľko mesiacov a študenti školy k nej pristupovali zodpovedne. "Pre našich študentov je to neopakovateľná príležitosť prezentovať verejnosti svoje odborné zručnosti a vedomosti, ponúknuť všetkým pestrý výber jedál a nápojov v gastronomických strediskách," doplnil Blaškovič.