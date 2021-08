Žiaci letnej školy v Diviakoch nad Nitricou sa budú učiť o tradíciách

Diviaky nad Nitricou 11. augusta (TASR) - Základná škola s materskou školou (ZŠ s MŠ) v Diviakoch nad Nitricou v okrese Prievidza sa pripojí k projektu letnej školy. Do aktivít sa tam zapoja deti po prvý raz, budúci týždeň na nich čaká učenie sa o tradíciách zážitkovou formou.



"Minulý rok sme nemali taký záujem žiakov. Tento rok sme sa pre letnú školu rozhodli, aj keď sme záujem dopredu nezisťovali. Pre deti sú dva mesiace prázdnin dosť veľa, vzhľadom na to, že dištančné vzdelávanie bolo dosť dlhé," povedala v stredu pre TASR riaditeľka ZŠ s MŠ Gabriela Paulďurová.



Škola mala podľa nej vytypované deti, ktoré by na letnú školu mohli ísť, preto sa rozhodla, že ju zorganizuje. Vytvára dve skupiny, jednu z prvého stupňa, kde bude desať až 12 detí, a jednu z druhého stupňa s rovnakým počtom detí. "Celá letná škola je nastavená na tému defilé tradícií a regionálnych tradičných prvkov. Hlavným cieľom je stretnúť sa s kamarátmi, mať s nimi zážitky a hlavne neučiť klasickým spôsobom, ale netradičnými formami. Záujmovou a tvorivou činnosťou sa doplnia i hodiny matematiky, fyziky, chémie, všetkých predmetov, v rámci ktorých deti potrebujú ďalšie vzdelávanie," priblížila s tým, že z 18 pedagogických zamestnancov sa do letnej školy zapojí sedem.



ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou sa už pripravuje na prípadné zhoršenie epidemickej situácie v nadchádzajúcom školskom roku v súvislosti s delta variantom nového koronavírusu. "Ak by znova prišlo k dištančnému vzdelávaniu, plánujeme dopredu viac informovať rodičov, aj keď sme minulý školský rok na tom boli dobre," ozrejmila riaditeľka. Hneď prvý týždeň chce škola podľa nej urobiť stretnutie, na ktorom rodičia zistia všetky informácie a webové stránky v prípade, ak by sa musela škola zavrieť. "Sledujem však zaočkovanosť nášho okresu a vyzerá to, že by sme mali učiť," dodala riaditeľka.