Žiaci môžu v Nových Zámkoch, Leviciach a Štúrove cestovať zadarmo

Nové Zámky/Levice/Štúrovo 21. augusta (TASR) - Žiaci prvých až deviatych ročníkov základných škôl (ZŠ) a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií v Nových Zámkoch, Leviciach a Štúrove budú môcť aj v novom školskom roku využívať bezplatnú autobusovú dopravu.



Program Poď s nami do školy busom zdarma podporuje dopravca Arriva a miestne samosprávy. Študentom umožňuje cestovať bezplatne na všetkých linkách MHD, informoval Silvester Zemes, generálny riaditeľ spoločnosti Arriva Nové Zámky.



Program sa začal v Nových Zámkoch v roku 2015, v roku 2017 sa rozšíril do Levíc a o rok neskôr do Štúrova. Jeho cieľom je povzbudiť žiakov, aby na každodenné dochádzanie do školy využívali verejnú dopravu. Samosprávy očakávajú zvýšenie bezpečnosti na cestách v mestských oblastiach a zmiernenie finančného zaťaženia rodín.



V Nových Zámkoch je bezplatná doprava k dispozícii v dňoch školského vyučovania v čase od 6.00 do 8.00 h. Rodičia musia požiadať školu svojho dieťaťa o žiacky cestovný preukaz, ktorý platí do ukončenia deviateho ročníka základnej školy alebo štvrtého ročníka osemročného gymnázia.



V Leviciach môžu študenti s čipovou kartou Arriva cestovať zadarmo na všetkých deviatich linkách mestskej autobusovej dopravy. Na získanie karty pre dieťa musia rodičia podať žiadosť spolu s dokladom o trvalom pobyte.



V Štúrove môžu žiaci s prihláseným trvalým pobytom v meste cestovať autobusom zadarmo v dňoch školského vyučovania v čase od 7.00 do 8.00 h. Študentský cestovný preukaz platný do 30. júna 2025 získajú bezplatne na mestskom úrade.