Žiaci na MyMachine EXPO predstavili prototypy svojich vynálezov

Košice 18. júna (TASR) - Mladí vynálezcovia v utorok predstavili v Košiciach funkčné prototypy piatich nových produktov, ktoré vymysleli deti zo základných škôl. Spoločne ich otestovali v rámci ôsmeho ročníka podujatia MyMachine Slovakia EXPO na pôde Technickej univerzity v Košiciach. Pre TASR to uviedla programová manažérka projektu z Karpatskej nadácie Žofia Teplická.



Žiaci zo základných škôl nakreslili svoje vysnívané vynálezy, vysokoškoláci vymysleli, ako by reálne mohli vyzerať a fungovať a stredoškoláci následne vyrobili ich funkčné prototypy.



Na podujatí sa stretli deti a študenti z piatich tímov z východného Slovenska, ktorí spolu počas celého školského roka pracovali na nových produktoch. Deti z Krompách si vymysleli lietajúci autobus, deti z Prešova bazénový domček a stojan na čítanie kníh, deti z Humenného zábavný kužeľ a deti z Košíc optimistické terapeutické inteligentné sedadlo.



Podľa Teplickej sa deti a mladí ľudia takýmto spôsobom učia pracovať v tímoch, komunikovať, prezentovať, vnímať a rešpektovať vzájomne svoje talenty, kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov. "Naším cieľom je vzbudiť záujem detí a hlavne dievčat o vedu, techniku, inžinierstvo a matematiku a podporiť záujem o štúdium technických smerov na stredných a vysokých školách," povedala.



MyMachine Slovakia je vzdelávací program Karpatskej nadácie, ktorý prepája žiakov a študentov zo všetkých troch úrovní vzdelávania. Zároveň ich prepája s praxou, keďže mladé talenty majú možnosť spolupracovať s dôležitými zamestnávateľmi vo svojom regióne. Na záver celého procesu sa koná slávnostné podujatie MyMachine EXPO spojené s odhaľovaním a testovaním hotových vynálezov.



V rámci aktuálneho ročníka sa do programu zapojilo desať tímov z celého Slovenska. Po Košiciach bude ďalšia výstava v Piešťanoch.