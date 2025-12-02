< sekcia Regióny
Žiaci predstavia svoje práce na študentskej konferencii v Smoleniciach
TASR
Smolenice 2. decembra (TASR) - Viac ako 40 žiakov z celého Slovenska predstaví svoje školské práce na študentskej konferencii Mladá nádej vedy Slovenskej akadémie vied (SAV). Podujatie sa začne o 14.30 h v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku a potrvá do štvrtka (4. 12.). Návštevníci budú mať súčasne možnosť diskutovať s vedcami. Informovala o tom SAV na svojom webe.
Po otvorení sa uskutoční interaktívna prednáška s názvom Čo je pre život vedca dôležité alebo Science slam. Program tiež prinesie prechádzku po Smoleniciach, kde návštevníkov čaká napríklad vianočná včelia záhrada. Streda (3. 12.) bude patriť prezentácii študentských projektov, zábavnému vedeckému fotokútiku a študentskému kvízu. Vo štvrtok si študenti vypočujú odborné a motivačné prednášky a taktiež si prezrú zámok.
Konferencia prináša vzdelávacie a profesionálne skúsenosti a inšpiráciu a motiváciu pre mladých ľudí, ktorí majú potenciál sa v budúcnosti venovať vede. „Vzniká priestor, kde môžu študenti nielen prezentovať svoje projekty, ale aj získavať nové podnety od skúsených odborníkov či diskutovať o výzvach, ktoré vedecká práca prináša,“ uvádza SAV.
Pozvanie dostávajú každoročne študenti, ktorí so svojimi projektmi uspeli v súťaži Festivalu vedy a techniky AMAVET, riešili dejepisné a biologické olympiády alebo sú úspešní riešitelia Stredoškolskej odbornej činnosti.
