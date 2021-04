Žiaci prvého stupňa ZŠ v Žiline sa vrátia do škôl po prázdninách

Žilina 3. apríla (TASR) - Žiaci prvého stupňa základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa vrátia do školských lavíc v stredu 7. apríla. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka bude školské vyučovanie prednostne určené pre deti a žiakov zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.



Doplnil, že v rovnakom režime budú fungovať aj žilinské materské školy a zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle), do ktorých sa deti vrátia v utorok 6. apríla. "Materské a základné školy môžu v zmysle rozhodnutia ministra školstva umožniť vzdelávanie aj žiakom, ktorí nemajú prístup k dištančnému vyučovaniu. Spraviť tak môžu aj v tom prípade, ak ide o žiaka, ktorý sa nachádza v komplikovanej rodinnej situácii. Dôležité pritom je, aby škola postupovala v najlepšom záujme dieťaťa," podotkol Miškovčík.



"Pokiaľ by školy otvorili brány aj týmto deťom, rozhodujúce slovo má Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline. Ten musí napokon posúdiť epidemickú situáciu a možnosť plnenia požiadavky na obmedzenie mobility," dodal hovorca mesta.