< sekcia Regióny
Žiaci sa môžu opäť zapojiť do súťaže S knihou do neznáma
Ako uviedli organizátori, deti si v rámci súťaže vyberú jednu knihu zo súťažného zošita, prečítajú si ju a vypracujú k nej kreatívnu spoločnú úlohu a literárnu individuálnu úlohu.
Autor TASR
Nové Zámky 12. septembra (TASR) - Žiaci druhých až piatych ročníkov základných škôl (ZŠ) z okresu Nové Zámky sa môžu aj tento rok zapojiť do čitateľskej súťaže súťaže S knihou do neznáma. Štvrtý ročník podujatia vyhlásilo občianske združenie (OZ) Knižnica pre všetkých v spolupráci s Knižnicou Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
Ako uviedli organizátori, deti si v rámci súťaže vyberú jednu knihu zo súťažného zošita, prečítajú si ju a vypracujú k nej kreatívnu spoločnú úlohu a literárnu individuálnu úlohu. Medzi hlavné témy aktuálneho ročníka patrí priateľstvo, empatia, prekonávanie vlastného strachu a ekológia. „Sme presvedčení, že hravou formou je možné priviesť deti k čítaniu a rozvíjať pozitívny vzťah ku knihe. Na malých čitateľov čakajú príbehy kamarátov bláznivej Pippi Dlhej Pančuchy, dvoch nezbedných kocúrov Pufa a Mufa či dobrodružnej Kláry,“ priblížila predsedníčka OZ Knižnica pre všetkých Gizela Kovačicová.
Do súťaže prihlasuje triedny kolektív pedagóg prostredníctvom online formulára na webovej stránke knižnice do 30. septembra. „Pracovný zošit so súťažnými úlohami je takisto zverejnený na webovej stránke knižnice. Súťažné práce je potrebné odovzdať do 21. novembra. Slávnostné vyhodnotenie a vernisáž súťažných prác sa budú konať 1. decembra 2025. Víťazná trieda získa vecné ceny, celoročný zápis do knižnice pre žiakov zadarmo a možnosť stráviť originálny deň plný zábavy s knižnicou,“ doplnili organizátori.
Ako uviedli organizátori, deti si v rámci súťaže vyberú jednu knihu zo súťažného zošita, prečítajú si ju a vypracujú k nej kreatívnu spoločnú úlohu a literárnu individuálnu úlohu. Medzi hlavné témy aktuálneho ročníka patrí priateľstvo, empatia, prekonávanie vlastného strachu a ekológia. „Sme presvedčení, že hravou formou je možné priviesť deti k čítaniu a rozvíjať pozitívny vzťah ku knihe. Na malých čitateľov čakajú príbehy kamarátov bláznivej Pippi Dlhej Pančuchy, dvoch nezbedných kocúrov Pufa a Mufa či dobrodružnej Kláry,“ priblížila predsedníčka OZ Knižnica pre všetkých Gizela Kovačicová.
Do súťaže prihlasuje triedny kolektív pedagóg prostredníctvom online formulára na webovej stránke knižnice do 30. septembra. „Pracovný zošit so súťažnými úlohami je takisto zverejnený na webovej stránke knižnice. Súťažné práce je potrebné odovzdať do 21. novembra. Slávnostné vyhodnotenie a vernisáž súťažných prác sa budú konať 1. decembra 2025. Víťazná trieda získa vecné ceny, celoročný zápis do knižnice pre žiakov zadarmo a možnosť stráviť originálny deň plný zábavy s knižnicou,“ doplnili organizátori.