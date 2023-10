Žiaci sa v centre Zaježová učili vysádzať odrody ovocných stromov

Zaježová 11. októbra (TASR) - Vo Vzdelávacom centre Zaježová v okrese Zvolen absolvovalo počas uplynulých dní 20 žiakov a 11 pedagógov z desiatich základných škôl z celého Slovenska kurz SadOVO. Odborníci ich v ňom učili, ako zachovať staré krajové odrody ovocných stromov.



Ako pre TASR povedal manažér projektu SadOVO František Cimerman, deti, ktoré sa zúčastnili na kurze, sú na svojich školách súčasťou širšieho tímu, ktorý je zapojený do danej problematiky. "Deti učil znalostiam a zručnostiam významný český pomológ Ondřej Dovala, ktorý im okrem teórie priblížil aj samotnú prácu v záhrade či v sade," uviedol Cimerman.



Žiaci si už predtým zmapovali vo svojich školách vhodné plochy, kde sa budú venovať výsadbe starých odrôd ovocných stromov. Tiež navrhli vhodný sortiment pre výsadbu. "Po absolvovaní kurzu totiž deti vo svojich školských záhradách vysadia vybrané staré odrody a vytvoria si tak externú učebňu," pripomenul Cimerman.



Deti okrem iného absolvovali ukážky, ako si správne vysadiť strom či krík, mali exkurziu do krajiny a vymýšľali aj náučné aktivity pre svojich spolužiakov. Im by mali sprostredkovať aj všetky poznatky, ktoré získali v kurze.