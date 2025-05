Žiaci sa vo Fiľakove dočkali obnoveného ihriska

Fiľakovo 14. mája (TASR) - Žiaci Základnej školy (ZŠ) na Školskej ulici vo Fiľakove si už môžu zašportovať na zrekonštruovanom multifunkčnom ihrisku, ktoré im odovzdali do užívania 13. mája. Je výsledkom druhej časti investície samosprávy, ktorá vlani vyčlenila vo svojom rozpočte viac ako 100.000 eur na rozvoj športu v meste. TASR o tom v stredu informovala Klaudia Mikuš Kovácsová z kancelárie fiľakovského primátora.



V uplynulom roku mesto z tejto sumy financovalo rozsiahlu rekonštrukciu diváckej tribúny na štadióne FTC spolu s modernizáciou jej ozvučenia.



„Tribúna bola postavená v roku 2005 a odvtedy nebola obnovovaná. Poveternostné podmienky stavbu postupne erodovali,“ konštatoval viceprimátor a prezident FTC Attila Visnyai. Práce prebiehali na jeseň minulého roka a rozpočet to vyšlo približne na 70.000 eur.



Multifunkčné ihrisko, postavené takisto približne pred dvomi dekádami, neprešlo odvtedy významnejšou obnovou. Už nespĺňalo dnešné štandardy. V rámci projektu kompletne vymenili povrch ihriska - umelý trávnik aj s pieskovým podložím spolu s mantinelom. Podľa radnice projekt stál okolo 41.000 eur. Hoci práce vykonávali v záverečných mesiacoch vlaňajšieho roka, pre nepriaznivé počasie ho do užívania odovzdali až v máji. Ihrisko pokrstili žiaci troch miestnych ZŠ turnajom v malom futbale.



„Teší nás, že máme takéto kvalitné ihrisko, ktoré nám zefektívni výučbu telesnej výchovy a skvalitní rôzne športové aktivity. Ihrisko by však nemalo slúžiť len nám, ale i ostatným, ktorí o to prejavia záujem. Preto u nás radi uvítame žiakov ostatných škôl, škôlok či športovcov FTC,“ doplnil riaditeľ školy Štefan Ujpál.



Mesto Fiľakovo chce v postupných investíciách do obnovy športovej infraštruktúry pokračovať. Podáva projekt na rozsiahlu rekonštrukciu ZŠ Štefana Koháriho II., ktorá by mala zahŕňať aj obnovu vonkajších športovísk. V prípade úspechu projektu obnovou by mali prejsť hádzanárske, basketbalové i volejbalové ihrisko, bežecká dráha, doskočisko a rozbehové dráhy skoku do diaľky. Športoviská by potom využívali žiaci školy i verejnosť.