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Žiaci škôl s vyučovacím jazykom maďarským súťažia na olympiáde v Modre
Cieľom je, aby žiaci preukázali svoju kreativitu, znalosti z recitácie a overili si svoje jazykové vedomosti.
Autor TASR
Bratislava/Modra 11. júna (TASR) - Žiaci základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským vo štvrtok súťažia na celoštátnom kole predmetovej olympiády Poznaj slovenskú reč v priestoroch Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre. Ide o 46. ročník podujatia. TASR o tom informovali organizátori.
Cieľom je, aby žiaci preukázali svoju kreativitu, znalosti z recitácie a overili si svoje jazykové vedomosti. Pre súťažiacich je pripravený aj sprievodný program. Poobede budú spoznávať kultúru spojenú s mestom Modra. Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola je naplánované na štvrtkový večer.
Súťaž organizuje Národný inštitút mládeže (NIVaM). Je určená pre národnostné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Je to jedna zo súťaží s najdlhšou tradíciou a zároveň jediná národná jazyková súťaž kategórie A.
Cieľom je, aby žiaci preukázali svoju kreativitu, znalosti z recitácie a overili si svoje jazykové vedomosti. Pre súťažiacich je pripravený aj sprievodný program. Poobede budú spoznávať kultúru spojenú s mestom Modra. Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola je naplánované na štvrtkový večer.
Súťaž organizuje Národný inštitút mládeže (NIVaM). Je určená pre národnostné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Je to jedna zo súťaží s najdlhšou tradíciou a zároveň jediná národná jazyková súťaž kategórie A.