Žiaci Školy umeleckého priemyslu skrášlili prešovské priestranstvá

Prešov 30. augusta (TASR) - Žiaci Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) v Prešove, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj (PSK), zatraktívnili počas leta viaceré prešovské priestranstvá. Jej žiaci zanechali svoju výtvarnú stopu okrem iného aj v nemocnici. Zamerali sa na tvorbu grafít aj veľkoplošných obrazov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Ešte v júni realizovali v rámci umeleckej praxe veľkoplošnú maľbu v edukačnej miestnosti na Oddelení gynekológie a pôrodníctva vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove. Na maľbe sa konkrétne podieľali druháci školy podľa vopred vybraného návrhu," uviedla Jeleňová.



Novú exteriérovú maľbu vytvorili prváci, druháci aj štvrtáci školy na stene tetovacieho štúdia.



"ŠUP-kári dva muraly zrealizovali v spolupráci so Spojenou školou na Ul. Matice slovenskej v Prešove. Vyskúšali si tu prácu veľkoplošnej grafity od jej návrhu po prenášanie na stenu až po finalizáciu. Podieľali sa na nej mladší žiaci za asistencie maturantov školy," povedala Jeleňová.



V auguste pripravili projekt v priestoroch železničnej stanice v Prešove, známej ako Malá stanica. Ich cieľom bolo pretvoriť sklenené steny bývalej čakárne na galériu, ktorá bude slúžiť na prezentáciu ich prác.



"V spolupráci so ŽSR zmenili nevyužitý priestor na umenie, vytvorili tak príležitosti pre výstavy vo verejnom priestore. Táto spolupráca by mala ďalej pokračovať vo väčšom rozsahu," dodala Jeleňová.