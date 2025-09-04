< sekcia Regióny
Žiaci z Rakovíc prezentujú svoje zručnosti na Agrokomplexe
Škola prezentuje ukážky prác študentov, študijné a učebné odbory, návštevníkom ponúka aj ďalší sprievodný program.
Autor TASR
Trnava/Nitra 4. septembra (TASR) - Študenti Strednej odbornej školy (SOŠ) regionálneho rozvoja a SOŠ záhradníckej z Rakovíc (okres Piešťany) prezentujú svoje zručnosti na medzinárodnej výstave Agrokomplex v Nitre. Informoval o tom odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Škola prezentuje ukážky prác študentov, študijné a učebné odbory, návštevníkom ponúka aj ďalší sprievodný program. „Odbornosť a tradícia Rakovíc má svoje pevné miesto, preto ma teší, že sa škola dokáže takto živo prezentovať aj na celoslovenskej úrovni,“ povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.
Krajská samospráva naďalej pokračuje v modernizácii školy, v rámci ktorej buduje ovocinárske a záhradnícke centrum. V predchádzajúcom období vybudovali v škole nový skleník, zabezpečili bezbariérovosť, zakúpili moderné učebné pomôcky a zrekonštruovali internát. Zo svojich zdrojov kraj investoval do vybudovania piatich odborných učební a obnovy kotolne. Vďaka ďalšiemu schválenému eurofondovému príspevku vo výške takmer 1,2 milióna eur pribudne druhý nový skleník a pokračovať sa bude aj v revitalizácii parku.
