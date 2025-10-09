< sekcia Regióny
Žiaci SOŠ Garbiarska v Kežmarku si svojpomocne modernizujú priestory
Autor TASR
Kežmarok 9. októbra (TASR) - Žiaci Strednej odbornej školy (SOŠ) Garbiarska v Kežmarku pokračujú v modernizácii a rekonštrukcii priestorov. Prešovský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom školy, informoval, že študenti odboru murár aj tento školský rok svojpomocne zveľaďujú školu v rámci praktického vyučovania.
„Tentoraz sa rozhodli skrášliť vestibul školy. Opravujú a skrášľujú ho pod profesionálnym dohľadom majstrov odborného výcviku,“ priblížil kraj. Uplynulý školský rok pritom študenti svojpomocne opravili až šesť učební, kadernícky salón, vstupné priestory školy aj časť pred samotnou školou, kde zhotovili nový prístupový chodník. Predtým úspešne dokončili opravu práčovne a skladových priestorov v zázemí praktického vyučovania pre gastro odbory.
„Získané skúsenosti im pomôžu otvoriť dvere do úspešnej profesijnej budúcnosti,“ podotkla krajská samospráva.
