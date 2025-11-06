< sekcia Regióny
Žiaci SOŠ gastronómie v Prešove sa budú učiť variť bez odpadu
V rámci projektu sa budú realizovať trojdňové odborné workshopy, dva cezhraničné výmenné pobyty a semináre s profesionálnymi kuchármi.
Autor TASR
Prešov 6. novembra (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) gastronómie a služieb v Prešove chce variť moderne a bezodpadovo. Svojich žiakov chce naučiť, aby varili zo sezónnych surovín, využívali aj potravinové zvyšky a znižovali tým kuchynský odpad. Pomôcť im má pritom cezhraničný projekt s poľským partnerom. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.
Ako povedala, krajskí poslanci schválili vstup spomenutej školy do projektu Kuchyňa zajtrajška - Zero Waste Gastro Akadémia s predpokladaným rozpočtovým nákladom vo výške viac ako 50.000 eur. Projekt by sa mal realizovať v rámci cezhraničného programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027.
„Predpokladaná výška nenávratného finančného príspevku (NFP) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje viac ako 40.000 eur, predpokladaná výška NFP zo štátneho rozpočtu predstavuje vyše 6000 eur a predpokladaná výška spolufinancovania - zo zdrojov PSK predstavuje viac ako 4000 eur,“ uviedla Jeleňová.
Hlavným cieľom projektu je podľa jej slov posilniť environmentálne povedomie mladých ľudí v pohraničnom regióne a zároveň zvýšiť ich praktické zručnosti v oblasti udržateľnej gastronómie prostredníctvom cezhraničnej spolupráce slovenských a poľských odborných škôl. Projekt reaguje na spoločnú potrebu znižovania potravinového odpadu a zavádzania princípov cirkulárneho hospodárstva do každodennej školskej praxe. Partnerom projektu je Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.
V rámci projektu sa budú realizovať trojdňové odborné workshopy, dva cezhraničné výmenné pobyty a semináre s profesionálnymi kuchármi. Súčasťou bude praktické varenie zo zvyškov a exkurzie do ekologicky orientovaných prevádzok. Týmto spôsobom sa podľa Jeleňovej študenti oboch škôl naučia minimalizovať odpad v kuchyni, ale aj ako premýšľať ekologicky, vytvárať nové recepty z potravinových zvyškov a pracovať s lokálnymi, sezónnymi surovinami.
„Výstupom projektu bude videozáznam, ktorý bude slúžiť žiakom a školám ako trvalo dostupný edukačný obsah, zároveň sa vytvorí dvojjazyčný digitálny a tlačený receptár Chute bez odpadu. Publikácia bude obsahovať recepty študentov, video návody, QR kódy a praktické tipy od profesionálnych kuchárov zo Slovenska a Poľska,“ doplnila Jeleňová.
Záverečnou aktivitou projektu bude Zero Waste Konferencia pre verejnosť, odborníkov, študentov a pedagógov, ktorej cieľom je prezentovať výsledky projektu a podporiť širšiu diskusiu o udržateľnosti v gastronómii. Predpokladaná doba realizácia projektu je od decembra 2025 do novembra 2026.
