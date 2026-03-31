Žiaci SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci uspeli v medzinárodnej súťaži
Autor TASR
Vysoké Tatry 31. marca (TASR) - Žiaci Strednej odbornej školy (SOŠ) hotelovej v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách opäť uspeli na medzinárodnej gastronomickej súťaži. Riaditeľ školy Pavol Hudáček informoval, že na treťom ročníku GastroErasmus+ 2026, ktorý sa uplynulý víkend konal v Turecku, obsadili druhé miesto spomedzi 28 tímov z 15 krajín Európy. Na súťaži sa zúčastnilo takmer 100 študentov a 55 mentorov.
„Mladé kulinárske talenty súťažili na najvyššej úrovni v oblasti gastronómie a hotelierstva. Súťaž pozostávala z viacerých disciplín, v ktorých boli účastníci hodnotení individuálne aj tímovo. Práve tímová kategória kládla dôraz na spoluprácu, komunikáciu a schopnosť vytvoriť ucelený gastronomický koncept od myšlienky až po finálnu prezentáciu,“ vysvetlil Hudáček. Strieborný tatranský tím pripravil tekvicové variácie a omáčku z kešu orieškov ako predjedlo, hlavné jedlo bola teľacia sviečková na bravčovej dierke so zelerovo-zemiakovým pyré, s demi-glace a tartaletkou a ako dezert pripravili cisársky trhanec s vanilkovou omáčkou a mangovým čatní.
Okrem tímového úspechu si žiaci odniesli aj individuálne ocenenia. Zlaté pásmo v kategóriách „main course“, „fish“ a „pasta“ získali Jozef Babuša, Lukáš Hovanec a Tomáš Pjura. Každý z nich podľa riaditeľa preukázal technickú zručnosť, schopnosť pracovať pod tlakom a cit pre detail, ktorý je v gastronómii rozhodujúci.
„Výsledok potvrdil, že úspech v medzinárodnej konkurencii nie je len o individuálnych výkonoch, ale najmä o schopnosti fungovať ako tím. Pod mojím vedením a vedením hlavného majstra odbornej výchovy Mareka Pajera tím ukázal, čo znamená remeselná precíznosť, systematická príprava a ambícia obstáť na medzinárodnej úrovni. Ich výkon bol založený na detailoch, organizácii práce a schopnosti reagovať v reálnom čase, presne na úrovni, ktorú si vyžaduje moderná gastronómia,“ skonštatoval riaditeľ a pripomenul, že tím sa vzájomne posilňuje a podporuje, vďaka čomu dokáže obstáť v silnej európskej konkurencii. Dosiahnuté výsledky podľa neho predstavujú významný prínos pre prezentáciu odborného vzdelávania na Slovensku a potvrdzujú, že kvalitná príprava, prepojenie s praxou a dôraz na tímovosť majú svoje miesto aj na medzinárodnej scéne.
