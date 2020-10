Žiaci Spojenej školy internátnej v Spišských Vlachoch je v izolácii

Spišská Nová Ves 8. októbra (TASR) – Spolu 24 žiakov Spojenej školy internátnej v Spišských Vlachoch v okrese Spišská Nová Ves je z dôvodu výskytu nového koronavírusu v izolácii. Pre TASR to potvrdila riaditeľka školy Monika Koperdáková.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Spišskej Novej Vsi v stredu (7. 10.) pre TASR uviedol, že okrem Gymnázia Krompachy je zatvorená aj uvedená škola v Spišských Vlachoch. „Škola nie je zatvorená, v izolácii je školský klub detí, jedno oddelenie a 12-členná výchovná skupina internátu,“ spresnila Koperdáková s tým, že na riadnom vyučovaní sa naďalej zúčastňuje ďalších 64 žiakov.



V súvislosti s novým koronavírusom je krompašské gymnázium zatvorené do piatka (9. 10.). Na svojej webovej stránke uvádza, že na základe usmernenia RÚVZ v Spišskej Novej Vsi vyučovanie mimoriadne prerušili od utorka (6. 10.). Vzdelávanie pokračuje dištančne.