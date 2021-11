Starší žiaci v okrese Rimavská Sobota sa budú učiť z domu

Rimavská Sobota 30. novembra (TASR) – Žiaci stredných škôl (SŠ) a druhého stupňa základných škôl (ZŠ) v okrese Rimavská Sobota prechádzajú od stredy (1. 12.) na dištančnú formu vzdelávania. Vyplýva to z vyhlášky, ktorú v utorok vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Rimavskej Sobote.



Zákaz prezenčného vyučovania sa týka všetkých žiakov stredných odborných škôl, gymnázií aj žiakov druhého stupňa ZŠ v Rimavskosobotskom okrese. Vyhláška neobmedzuje fungovanie špeciálnych ZŠ a praktických škôl, ktoré sú ich súčasťou. Dôvodom obmedzenia prezenčného vzdelávania je ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Ako pre TASR priblížila regionálna hygienička Tatiana Majanová, v okrese Rimavská Sobota počet prípadov narastá exponenciálne od začiatku septembra. "Za posledný týždeň bola sedemdňová incidencia podľa PCR testov na úrovni viac ako 600 ochorení na 100.000 obyvateľov," uviedla Majanová. Ako dodala, osoby vo vekových kategóriách do 19 rokov predstavujú približne štvrtinu prípadov.