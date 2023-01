Žiaci SŠUP a gymnázia v Kremnici sa učia v kultúrnom stredisku

Kremnica 25. januára (TASR) – Štvrtáci Súkromnej školy umeleckého priemyslu (SŠUP) a Súkromného gymnázia v Kremnici sa opäť učia prezenčne. Dočasné priestory v mestskom kultúrnom stredisku (MsKS) im od pondelka (23. 1.) poskytla samospráva. Mesto o tom informovalo na svojej oficiálnej webovej stránke.



"Práve pre štvrtákov oboch škôl vznikla veľmi náročná situácia, keďže hrozilo, že v tomto roku by nemohli riadne zmaturovať. Štúdium by sa im buď predĺžilo, alebo by museli prejsť na iné školy, tak ako to urobili žiaci nižších ročníkov," skonštatovalo mesto.



V priestoroch MsKS sa od začiatku týždňa vzdeláva 11 gymnazistov a 11 študentov SŠUP. Náklady na energie a vykurovanie bude hradiť zriaďovateľ škôl, ktorým je spoločnosť Swedish Education Group. V kultúrnom stredisku majú žiaci teoretické predmety, tie odborné študenti umeleckej školy absolvujú v dielňach v priestoroch školy, ktoré budú dokurované na potrebnú teplotu.



Študenti SŠUP a Súkromného gymnázia v Kremnici sa dištančne vzdelávali od konca novembra 2022. Budova na Ulici Pavla Križku, v ktorej obe školy sídlia, bola pre nedoplatky odpojená od plynu a priestory tak nebolo možné vykurovať. Podľa samosprávy by plyn v budove už mal byť zapojený.



Škola, ktorá vzdeláva umeleckých rytcov, kováčov, zlatníkov či dizajnérov, má v Kremnici dlhoročnú tradíciu. Swedish Education Group je zriaďovateľom SŠUP a súkromného gymnázia od roku 2011, budovu, v ktorej školy sídlia, vlastní Banskobystrický samosprávny kraj. Ten podľa svojho stanoviska na výchovno-vzdelávací proces v súkromných školách nemá vplyv a vo vzťahu k súkromnému zriaďovateľovi škôl vystupuje len ako vlastník budov.