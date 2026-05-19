Žiaci študujúci cestovný ruch päť dní putujú po Barborskej ceste
Počas expedície študenti dokumentujú trasu formou fotografií, videí a rozhovorov.
Autor TASR
Banská Bystrica 19. mája (TASR) - Žiaci Strednej odbornej školy Milana Hodžu v Banskej Bystrici študujúci odbor regionálny rozvoj a cestovný ruch od pondelka (18. 5.) putujú po Barborskej ceste. Cieľom expedície je prepojiť teoretické vedomosti stredoškolákov s reálnym poznávaním regiónu a získať skúsenosti z terénu. TASR o tom informoval predseda občianskeho združenia (OZ) Barborská cesta - Terra Montanae Roman Neradný.
Putovanie po Barborskej ceste má stredoškolákom študujúcim cestovný ruch priniesť živú terénnu výučbu, ktorá prepája nadobudnuté vedomosti s reálnym poznávaním regiónu, histórie, kultúrneho dedičstva, prírody a možností rozvoja moderného a udržateľného turizmu.
„Študenti počas piatich dní prechádzajú jednotlivé úseky Barborskej cesty, spoznávajú banské mestá a obce stredného Slovenska, historické pamiatky, technické dedičstvo baníctva, sakrálne miesta, prírodné lokality a lokálnych producentov aj príbehy ľudí, ktorí sa dnes snažia vdýchnuť tomuto regiónu nový život,“ priblížil Neradný.
Počas expedície študenti dokumentujú trasu formou fotografií, videí a rozhovorov. Priamo v teréne sa učia pracovať s príbehom miesta, komunikovať s návštevníkmi a orientovať sa v potrebách turistov. Projekt má tiež priblížiť mladým ľuďom myšlienku diaľkového putovania ako formy osobného rozvoja, spomalenia a hlbšieho vnímania krajiny.
Barborská cesta je vyše 192 kilometrov dlhá tematická kultúrno-poznávacia trasa, ktorá vedie historickými banskými regiónmi stredného Slovenska a prepája Banskú Štiavnicu, Kremnicu, Zvolen a Banskú Bystricu. Projekt, za ktorým stojí OZ Barborská cesta - Terra Montanae, vznikol s cieľom podporiť ekologický a kultúrny turizmus a prezentovať bohaté banské dedičstvo regiónu.
