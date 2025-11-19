< sekcia Regióny
Žiaci tatranskej školy pripravujú divadlo venované holokaustu
Choreografia vznikla v rámci tanečnej súťaže a zožala podľa riaditeľky veľký úspech.
Autor TASR
Vysoké Tatry 19. novembra (TASR) - Žiaci tatranskej umeleckej školy pripravujú tanečno-pohybové divadlo venované holokaustu. Riaditeľka Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Tatranskej Lomnici Silvia Bombarová Zoričáková pre TASR uviedla, že premiéra celovečerného programu pod názvom Eli sa uskutoční pár dní pred Vianocami.
Choreografia vznikla v rámci tanečnej súťaže a zožala podľa riaditeľky veľký úspech. „Tento rok bolo 80. výročie holokaustu, a keď sme dostávali také krásne spätné väzby, tak skrsol nápad, že by bolo fajn pripraviť niečo väčšie. Dostať emóciu o ťažkej téme od detí, to chce veľkú guráž a odborníkov po pedagogickej aj psychologickej stránke. Chceli sme sa toho chytiť, aj keď to bola veľká výzva,“ priblížila riaditeľka. Pôvodná choreografia mala približne štyri minúty. Nový celovečerný program bude mať takmer 1,5 hodiny. Hlavná téma vychádza z holokaustu, program sa skladá z viacerých obrazov z histórie a dotkne sa aj otázky viery a nádeje.
V programe vystúpi 45 detí vo veku od deväť do 16 rokov. Vzhľadom na ťažkú tému absolvovali v lete kemp, kde sa im venovala psychologička a tiež sprievodkyňa z Osvienčimu. Zároveň sa zúčastnili na niekoľkých tanečných workshopoch. Autorkou témy je choreografka a učiteľka ZUŠ Adriána Rusnáková. „Mala som bytostnú potrebu spracovať túto tému umelecky aj tanečne. Vlani po stretnutí s choreografom Petrom Džuberom sme si povedali, že to vyskúšame. Židovská téma je veľmi ťažká, smutná a myslím si, že by o tom deti aj spoločnosť mali hovoriť. Deti sú veľmi múdre a chápu to. Veľa sme o tom hovorili, tému majú veľmi hlboko a dopodrobna vysvetlenú,“ ubezpečila Rusnáková. Tanečné divadlo bude podľa nej výrazové, scénické a pomalé, zároveň veľmi emotívne. Dodala, že príprava takéhoto vystúpenia je pomerne náročná, keďže pracujú s deťmi „z ulice“.
„Našim zámerom bolo, aby to malo presah do divadla a bolo to výpovednejšie. Témy, ktorých sme sa dotkli v tej pôvodnej štvorminútovej choreografii, sme chceli rozšíriť. Je to na motív Viktora Emanuela Frankla, spisovateľa, ktorý prežil tri koncentračné tábory a poňal svoje bytie v tábore ako psychologický výskum,“ vysvetlil Džubera. V predstavení sa chcú dotknúť aj tienistej stránky človeka.
Najväčšou prekážkou pri realizácii projektu boli podľa riaditeľky financie. „Potrebujeme na to približne 15.000 eur. Veľmi veľa ľudí nás ale podporuje, podarilo sa nám získať finančné prostriedky napríklad z tomboly, podporilo nás aj mesto, viacerí sponzori, zmobilizovali sme všetky sily, sme aktívni na sociálnych sieťach, aby sme získali ďalšiu podporu,“ dodala Bombarová Zoričáková. Premiéra bude 20. decembra o 17.00 h v Teniscentre v Tatranskej Lomnici. Riaditeľka verí, že bude záujem uviesť predstavenie aj v iných mestách prípadne v zahraničí. Aktuálne už komunikujú s divadlami v Poprade a Levoči.
