Žiaci v Nových Zámkoch, Leviciach a Štúrove budú mať MHD zdarma
Nové Zámky/Levice/Štúrovo 24. augusta (TASR) - Žiaci a študenti v Nových Zámkoch, Leviciach a v Štúrove budú aj v novom školskom roku jazdiť v mestskej hromadnej doprave (MHD) zdarma. Informoval o tom dopravca ARRIVA Nové Zámky, ktorý vďaka podpore miest realizuje Program Poď s nami do školy busom zdarma.
Program vstúpi v školskom roku 2025/2026 do svojho 11. ročníka. Projekt vznikol v roku 2015 v Nových Zámkoch a postupne sa v roku 2017 rozšíril do Levíc a o rok neskôr aj do Štúrova. „Veríme, že deti, ktoré si zvyknú na cestovanie autobusom, si vytvoria pozitívny vzťah k verejnej doprave aj do budúcnosti. Zároveň pomáhame rodinám ušetriť peniaze,“ skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA Nové Zámky Silvester Zemes.
Ako pripomenul, v Nových Zámkoch môžu žiaci cestovať zadarmo počas školských dní v čase od 6.00 h do 8.00 h. Podmienkou je žiacky cestovný preukaz, o ktorý rodičia požiadajú priamo v škole. Ten platí do ukončenia deviateho ročníka základnej školy alebo štvrtého ročníka osemročného gymnázia.
V Leviciach môžu žiaci cestovať MHD zdarma na všetkých deviatich linkách s čipovou kartou ARRIVA. Rodičia dieťaťa o ňu môžu požiadať. Stačí, ak predložia potvrdenie o trvalom pobyte, alebo dajú existujúcu dopravnú kartu upraviť na bezplatné cestovanie.
V Štúrove platí bezplatná doprava pre žiakov s trvalým pobytom v meste počas vyučovacích dní od 7.00 h do 8.00 h. „Mestský úrad vydáva študentský cestovný preukaz zdarma, pričom rodičia môžu podať žiadosť kedykoľvek počas školského roka. Preukaz je platný do 30. septembra 2026,“ priblížil primátor Štúrova Eugen Szabó.
Ako doplnil dopravca, bezplatná MHD je aj v Komárne. „Tu cestujú zadarmo MHD počas celého roka nielen žiaci, ale všetci cestujúci. Bezplatné cestovanie zaviedlo mesto ako objednávateľ verejnej dopravy od 1. januára 2020. Odvtedy každoročne rastie počet obyvateľov aj návštevníkov Komárna, ktorí využívajú tri linky komárňanskej MHD,“ doplnila ARRIVA Nové Zámky.
