Plavecký Štvrtok postaví novú školu, žiaci sú v dočasných priestoroch

Rezort školstva situáciu s budovou školy v Plaveckom Štvrtku eviduje, financie na tento účel nemá

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Bratislava/Plavecký Štvrtok 23. apríla (TASR) – Žiaci základnej školy v Plaveckom Štvrtku v okrese Malacky sa od septembra 2021 učia v náhradných dočasných priestoroch, v takzvanom bunkovisku. Ako pre TASR potvrdil starosta Radoslav Benkovič, v najbližších rokoch plánujú v obci postaviť novú budovu základnej školy, keďže stará, vyše 50-ročná, staticky narušená budova sa pre rizikový stav nedá využívať ani opraviť. Problémom sú však chýbajúce financie.Na základe statického posudku pre posúdenie možnosti bezpečne užívať budovu školy vyplýva, že budova má vážne statické poruchy. "," opísal Benkovič. Finančné zabezpečenie výstavby náhradných priestorov základnej školy podľa jeho slov zostalo na obci a bolo väčšinou finančne kryté zo súkromných zdrojov spoločností, nadácií s čiastočnou podporou z rezervy premiéra SR Eduarda Hegera (OĽANO).Riaditeľka miestnej základnej školy Mariana Korbelová povedala, že budovu opustili nie preto, že by mala spadnúť v najbližších dňoch, ale pre okná, ktoré padajú smerom dovnútra a pre praskliny, ktoré sa v budove nachádzajú. Poznamenala, že hoci prišli o luxusné priestory na vzdelávanie, neprišli jeden o druhého a to považuje za podstatné. Ako ďalej uviedla, momentálne je v škole vyše 150 žiakov a učia sa v dvojzmennej prevádzke. "," priblížila riaditeľka školy s tým, že pre každé dieťa je veľmi ťažké ísť poobede do školy. Podľa informácií, ktoré má k dispozícii, je oprava starej budovy školy príliš drahá a jednoduchšie je postaviť novú.Starosta v apríli podpísal zmluvu na financovanie investičných potrieb obce s predschváleným úverovým rámcom na 500.000 eur pre finančné zabezpečenie projektovej dokumentácie novej budovy základnej školy, ktoré je vo výške 215.000 eur. "," priblížil Benkovič. Zároveň tvrdí, že obec podniká všetky kroky na čerpanie finančnej podpory a na zapojenie sa do výzvy v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR na výstavbu novej budovy základnej školy ešte v tomto roku. "," uzavrel starosta.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR eviduje situáciu v súvislosti s budovou základnej školy v Plaveckom Štvrtku v okrese Malacky. S riaditeľkou miestnej školy je ministerstvo v pravidelnom kontakte. Ako uviedol pre TASR odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva, v súčasnosti ministerstvo nedisponuje finančnými prostriedkami, ktoré by mohlo priamo na tento účel vyčleniť.Na situáciu priamo v Plaveckom Štvrtku sa bola osobne ešte v októbri 2021 pozrieť aj štátna tajomníčka ministerstva školstva Svetlana Síthová. Pri tejto príležitosti jej predstavili aj zámer na výstavbu novej budovy školy. "," uviedli z ministerstva školstva. Dvojzmenná prevádzka sa podľa slov riaditeľky základnej školy v Plaveckom Štvrtku Mariany Korbelovej týka najmä žiakov vo vyšších ročníkoch.MŠVVaŠ SR v súčasnosti pripravuje viacero výziev financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR zameraných na budovanie infraštruktúry regionálneho školstva. Niektoré z nich sa týkajú aj budovania kapacít základných škôl. "," dodali z rezortu školstva.