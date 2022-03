Žiaci v Partizánskom absolvujú zážitkové vzdelávanie lesnej pedagogiky

Partizánske 24. marca (TASR)- Deti zo štvrtého ročníka základných škôl (ZŠ) v Partizánskom absolvujú dvakrát ročne zážitkové vzdelávanie lesnej pedagogiky v Nemšovej. Návštevu arboréta, obory, náučného chodníka a ďalší program s lesnými pedagógmi im umožní zmluva, ktorú v stredu (23. 3.) podpísali Lesy SR so samosprávou mesta. TASR o tom vo štvrtok informovala vedúca odboru komunikácie Lesov SR Marína Debnárová.



"Celý projekt vznikol zo spoločnej iniciatívy mesta a odštepného závodu (OZ) Považie. Je dôležité priviesť deti do prírody a prakticky im ukázať, ako rastie les, aké živočíchy v ňom žijú a tiež to, čo všetko robí lesník pre les," uviedol poverený riaditeľ štátneho podniku Matej Vigoda.



Lesy SR podľa neho poskytujú aktivity lesnej pedagogiky v rámci celého Slovenska, ale takáto konkrétna spolupráca medzi mestom a odštepným závodom je unikátna, čo sa týka dlhodobého projektu. "Verím, že je to prvá lastovička a že myšlienka bude pokračovať aj inde," podotkol.



OZ Považie zabezpečí pre deti štvrtých ročníkov program na celý deň v Účelovom zariadení lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál v Nemšovej. Mesto poskytne dopravu. "Mojím cieľom bolo podporiť zážitkové vzdelávanie. Samospráva podporuje všetky aktivity v rámci vzdelávania, aj neformálneho," spomenul primátor Jozef Božik.



Environmentálna výchova je podľa neho kľúčová najmä v súčasnosti, keď sa spomína klimatická kríza. "Deti často nepoznajú všetky prírodné cykly a je dôležité, aby sa neučili iba z knižiek, ale aby boli priamo v teréne, v lone prírody. Táto lokalita je na to ako stvorená. Čaká ich tam pestrý program," dodal.



Deti sa naučia zaujímavosti o stromoch, ich pestovaní, práci lesníkov, z prírodných materiálov si zase vlastnoručne vyrobia drobnosť. "V areáli je menšia zvernica, náučný chodník, vysadený park rôznych drevín, aj tých cudzokrajných. Poľovnícky zámok Antonstál bol vyhlásený za významné lesnícke miesto v roku 2015," pripomenula Debnárová.